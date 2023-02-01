現年33歲的南韓知名女星Jessica（鄭秀妍），自2014年退出女團少女時代後便成為SOLO女歌手，同年還創立服飾品牌並發行小說，身兼小說作家、設計師、老闆娘等多重身分，近幾前也積極朝向大陸發展，參加大陸綜藝《乘風破浪的姊姊》後，人氣更再度爆棚。而對於時尚品味獨具風格的她，近日受品牌邀請前往法國巴黎參加時裝秀，並公開多張穿搭辣照吸引目光。

Jessica昨（1/31）日晚間於社群媒體上PO文表示「Girls’ Night」並曬出多張照片。照片中，只見她穿著一件以各種大珠串拼接而成的造型連身洋裝，開心的在飯店的落地窗前開心的擺動身體與巴黎鐵塔合影，看起來心情相當愉悅，而洋裝胸口深V及側面挖空到腰部的性感設計，使她性感的半球曲線及纖細蠻腰一覽無遺，但沒想到她一轉身才發現背部整片全裸，使她完美的好身材因此被看光光。網友看到照片後紛紛表示「姐姐超辣」、「so hot」、「so sexy」、「姊姊太美了」、「人比花嬌」、「這套真是美慘了」、「真的好漂亮」受到大批粉絲的讚賞。

事實上，Jessica在1月28日時就曾在社群媒體上曬出看秀時的穿搭，當時的她雖穿著黑色的西裝外套搭配細肩帶禮服，但一脫外套後才發現禮服不僅裙襬側面開高衩，背部也僅用幾條線固定，使Jessica白皙長腿與美背若隱若現，加上她性感的眼神，同樣電暈一票粉絲直呼「鄭秀研你絕了」、「姊姊狀態實在太好了」、「天哪！這誰頂得住」、「誰允許你穿成這樣」、「要我命了」。