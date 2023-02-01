美女主播宋燕旻去年底發文透露出了嚴重車禍，導致腦震盪、左右蜘蛛膜下腔出血、左側眼眶顴骨骨裂骨折及四肢部分擦挫傷，而歷經53天的休養宋燕旻重回主播台工作，並曬出她的正面照，同時坦言傷口「一度狀況很糟讓家人、朋友操碎了心」。

宋燕旻今（1）日稍早在臉書上宣布正式重回主播台工作，不過她透露，自己還未完全復原「但很感謝公司讓我這個毀容（現在靠化妝遮疤了）又經歷腦傷的人有機會回到螢光幕前」也表示在復健及修養過程中相當痛苦「一度狀況很糟讓家人、朋友操碎了心，現在也還持續跟發炎的手術傷口奮戰，還得日復一日的在左臉骨折的傷口上用力按摩避免組織僵硬（非常痛），並按摩外傷的疤痕，還得定期看腦神經跟整型外科的醫生」。

宋燕旻透露傷口「一度狀況很糟」。（圖／宋燕旻臉書）

不過，她表示，雖然休養期間跨年與春節只能躺在床上，但非常感謝好友與粉絲以訊息方式傳送給她的祝福與鼓勵，真的給予她許多力量，最後她也有感而發「我會努力繼續的康復，也希望大家都身體健康、平安，面對過死神，更能感受到健康平安的重要」。

此之，貼文中也附上她的正臉自拍照，透過化妝將臉上疤痕巧妙遮住，完全看不出臉上有傷，模樣與出車禍前一樣美，而許多網友在看到貼文後，也紛紛留言鼓勵「恭喜回歸，早日完全康復！」、「看到主播就是開心啦， 好好康復克服腳踏車陰影。踏出人生」、「看到妳恢復的很好，非常開心，祝你早日完全康復」。