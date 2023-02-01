南投縣張姓男子平日擁槍自重，因涉嫌槍砲、毒品、傷害等刑案遭發布通緝，過年期間藏身於南投縣山區某鐵皮屋內，警方循線追緝，經蒐證完備後執行攻堅抓人，當警方破門而入時，張剛好準備1碗泡麵欲進食，還沒開吃就被逮捕，現場起獲槍支、毒品等贓證物，警詢後解送歸案。

警方指出，張嫌為規避警方追緝，四處搬遷藏匿，出入均極為謹慎，多次駕駛不同車輛或搭乘友人車輛在台中、彰化及南投等地流竄。根據情資，張嫌隨身攜帶槍械，並將相關改造槍械的工具及零件以車輛載運至短暫的藏匿處所，持續進行加工改造槍械等不法情事。

台中市政府警察局刑事警察大隊偵八隊查緝槍砲案件，在去年間獲報後，展開調查，發現張藏身在南投竹山一帶山區，警方見時機成熟，持搜索票進行查緝。當張嫌在客廳正準備大快朵頤享用熱騰騰的泡麵時，對於警方突如其來查緝行動，一臉震驚錯愕，即遭當場逮捕。

警方查扣火藥改造手槍1枝、半成品改造手槍2枝、子彈31顆、彈匣4只、槍枝零組件1批、改造工具起子、鉗子、板手、銼刀、磨刀石、砂輪機、鋼刷及槍管刷1批、一級毒品1包（毛重0.52克）、二級毒品安非他命6包（毛重5.12克）、吸食器10只、手機2支及現金7300元等贓證物。

經警方調查，張嫌確實持有槍械及毒品，並購買各式槍械零件後自行加工改造，全案以違反《槍砲彈藥刀械管制條例》及《毒品危害防制條例》罪嫌移送台中地方檢察署偵辦，分別可處無期徒刑或5年以上有期徒刑及2年以下有期徒刑。

警方緝獲通緝犯主嫌，並查扣改造槍枝、子彈及毒品，配合台中市春節重點工作，持續推動肅槍、掃黑、緝毒、打詐及取締賭博等重點工作，展現打撃非法及維護治安之決心。