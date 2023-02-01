台灣知名YouTuber「唄姬」為台德混血，不僅外型甜美，連聲音也相當具有辨識度，擄獲不少粉絲的芳心，日前在各大社群平台上放上身穿旗袍的美豔照片，吸引相當多名粉絲前來朝聖，更紅到表特版，引發網友熱議。
唄姬原本身為頻道「臺灣尋奇」中三大美女台柱之一，然而於去(2022)年4月份離開，創立新的個人頻道「好口貝」，第一支影片甫上傳便吸引萬人搶看，截至目前，已累積多達27萬的觀看數。
唄姬近日為了慶祝新年到來，在頻道上更新一則去西門町訂做旗袍的應景影片，只見影片中她來到一間位於獅子林大樓的旗袍老店，並細心挑選布料，予老闆言談甚歡時，也大讚老闆手藝高超，將旗袍設計的的相當具有巧思，「不只大腿開衩開超高，且胸前又露一個開口露超深」不會太過裸露，卻也讓人看的春心蕩漾。
此外，唄姬也在臉書上曬出一系列穿著訂製成果的照片，並向粉絲拜年：「大家2023年跟好口貝一樣好口福，肚子跟錢包全部盆滿鉢滿。」而各式相關內容也被轉發至PTT版上，吸引諸多網友爭相留言嗨喊「我婆」，寫下：「超過100分」、「不到絕世佳人，但冠得起『美女』一詞」、「穿這套衣服超好看的！」
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