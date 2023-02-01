中市男子車禍修車意外被揪出偷腥！老婆到修車廠拿車上雜物，赫然找到女性身分證、女鞋等物，怒告小三酒吧黃姓女服務員求償。黃坦承交往嘿咻，但辯稱男方未告知有妻小；人妻拿出老公自白曾表態已婚的錄音證據，並以車上長期裝有兒童安全座椅駁斥，法官判黃賠精神撫慰金30萬元，可上訴。

人妻指控，她在2020年底才結婚，發現丈夫與在酒吧夜場當服務生的黃女在去年4、5月間起有婚外情，兩人在7月間搭夫妻共同友人的車去聚餐後，到汽車旅館共宿；9月間再搭該友人車出遊，一路甜蜜擁抱、牽手、親吻。

她指出，因老公開車發生車禍，車子送修，她去年8月19日到修車廠拿車上物品，竟在副駕置物箱發現黃女的身分證、女款墨鏡，另有女鞋及藥品，該車是後座長期安裝兒童安全座椅，明顯是供小孩使用。

黃女坦承與男方交往、嘿咻，但辯稱，男方未告知已有妻兒，她直到去年8月間得知後，就分手了，她否認搭過該車，且縱使搭過，也不知車上有兒童安全座椅。

人妻拿出錄音證據，老公自白曾明確向黃女表明已婚，但不知她當時是否喝醉；此外，有友人出面作證。

法官認定，黃女與明知已婚男子交往，破壞他人婚姻及家庭幸福，侵害配偶權判賠精神撫慰金30萬元。