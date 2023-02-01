大陸央媒新華社旗下時政期刊《半月談》微信公眾號1 日報導稱，中共總書記習近平在二十屆中紀委二次全會上強調，要嚴厲打擊那些所謂「有背景」的「政治騙子」。經梳理調研近年幹部違紀違法案件發現，一些身分五花八門的「官場騙子」主要特徵，是自稱「朝中有人」，打著「上級領導」旗號，騙取黨性差的幹部信任、繼而沉淪，進而圍獵黨員幹部牟取不當利益。

《半月談》調查，這些官場騙子身分各不相同，年齡差異較大，多為體制外人員。如2019年被公訴的政治掮客蘇洪波是香港某公司董事長；詐騙山東省前農業廳副廳長單增德的是道士；2021年落馬的江西建工集團前黨委書記、董事長周才柬一案騙子集團有按摩店老闆、老中醫等。

辦案人員介紹，官場騙子通常藉助同鄉會、戰友會、領導活動等場所，專門結交領導幹部，以拓展人脈。一旦有問題官員落馬，便透過掮客或自充掮客，主動聯繫佯稱要提供幫助。

從作案手法看，官場騙子善於營造「朝中有人」假象。在雲南行騙的何清帆僅讀過3年農校，卻自稱「父親是中央領導，父親娶了後媽後自己跑到雲南做生意」。何清帆經常去北京拍一些以標誌性建築為背景的照片發在朋友圈，讓人誤認她有門路。

何清帆認識昆明市公安局五華分局前局長塗力軍後，兩年多內以「談戀愛」名義承攬2.1億元（人民幣，下同）項目。

2021年9月，江西省吉安市吉水縣前縣委書記袁守旺嚴重違紀違法被「雙開」之前，與之相識的商人賀某找上門，刻意在袁守旺面前「給大領導打電話」，展示其背景深厚。袁守旺狗急跳牆，透過他人轉給賀某200萬元活動經費。2021年清明期間，袁守旺問賀某「找關係」進展，賀某以謊言搪塞。沒過幾天，袁守旺就被留置。

有關學者認為，官場騙子一直有，且在幹部換屆、重大會議等特殊時段異常活躍。這些官場騙子積極遊走於政商之間，牽線搭橋，散布「內幕消息」，獲取心懷不軌官員信任。

雲南省紀委監委說，官場騙子之所以能夠精心布局、撒網圍獵黨員幹部，依賴的就是人事變動資訊帶來的人心浮動。事實上，此前一些幹部正是在謀求換屆升遷時被套牢。

據山東省紀委監委介紹，單增德派人專門去泰山找道士求籤。有道士聽出來意，介紹北京「大領導」，單增德前後送了上百萬元現金給道士推薦的人，希望換屆時如願以償，結果打水漂。

北京科技大學廉政研究中心主任宋偉表示，當前仍不排除有少數幹部理想信念不夠堅定，他們面對個人發展機會時容易迷失自我，進而把希望寄託在官場騙子身上。

浙江省委黨校黨史党建部前主任郭亞丁說，少數官員仍存在「人比規則好用」「辦事要找人」「靠人際關係去解決問題」的扭曲權力觀，官場騙子則充當腐敗鏈條上的掮客，助長腐敗滋生。中國科學院大學公共政策與管理學院教授馬一德表示，部分官員想通過牽線、走捷徑達到「速成」的目的，希望官場騙子能給他開綠燈、找通道，實際只會越陷越深。

「官場騙子違法犯罪手段隱秘、模糊、微妙，通過領導幹部手中的職權為自己撈取經濟利益。」山東大學法學院教授胡常龍說，由於違法官員與官場騙子之間的交易擺不到檯面上，有些官員即便最終發現上當受騙也不敢報案，只能破財免災，自認倒楣。這又無形中助推官場騙子繼續實施新的欺騙行為。