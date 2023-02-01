花蓮慈院今舉辦「三署一縣醫中心職場健康促進，提升健康生活型態與預防糖尿病」計畫活動，透過於「糖」上貼上剪刀，象徵預防糖尿病的決心。（羅亦晽攝）

花蓮縣18歲以上民眾過重及肥胖比例為51.2％，為全台前三名，平均血糖為105mg／dl，已達罹患糖尿病前期標準，如未即時改變生活型態等，將使病情惡化，未來恐面臨洗腎等問題。衛福部國民健康署、健康保險署東區業務組及勞動部職業安全衛生署，攜手花蓮縣衛生局與花蓮慈濟醫院，啟動「職場健康促進」計畫，透過醫療團隊介入職場，助糖尿病患者與高風險族群減糖減重，「向糖尿病sayNO」。

慈院今上午舉辦「三署一縣醫中心職場健康促進，提升健康生活型態與預防糖尿病」，由職安全署署長鄒子廉、國健署副署長賈淑麗、健保署東區業務組組長李名玉、衛生局長朱家祥、慈院院長林欣榮及計畫執行者慈院醫師王英偉等人，共同宣示減糖守護花蓮鄉親的健康。

王英偉表示，減糖的「糖」代表糖尿病，該疾病與肥胖有關，且會產生許多病發症，亦會耗用許多健保資源，由於花蓮是全台平均血糖、喝酒最高，肥胖與抽菸次高的縣市，因此1999年全台第一個「職場健康促進」計畫便在花蓮推行。

王英偉接著說，職場裡的員工，健康生活型態自25歲起會陸續影響未來罹患糖尿病機會，台灣過去多是透過演講預防疾病，但效果有限，因此希望透過小組活動、線上互動等方式，主動出擊介入職場，定期關心、支持患者與高風險族群改善生活型態及調整飲食，甚至透過職場員工帶著家人，一起參與減重減糖計畫，以達到成效。

賈淑麗指出，據國健署調查，全台糖尿病盛行率為11.1％，換算成人口數，代表18歲以上的民眾，約218萬被診斷為糖尿病。該疾病初期屬可逆性的疾病，中末期卻與腎臟病有關，48％慢性腎臟病患者有糖尿病的問題。

她接著說，糖尿病前期標準為血糖介於100至125mg／dl，不過研究發現，罹患糖尿病前期的患者，可藉由改變生活型態，如減糖、運動、改善飲食等，逆回到罹患前的狀態，血糖高於126mg／dl以上，便為糖尿病，這時便會鼓勵患者接受專科醫師診治，不過研究也發現，有1／3的患者，於良好的生活型態下，可讓血糖恢復正常且不用吃藥。

賈淑麗指出，全台目前有800多萬人在職場工作，年齡多介於15歲至64歲間，這群人罹患糖尿病初期時，最容易控制病情，因此期待透過「健康職場促進」計畫，減緩糖尿病的發生。全台目前有2萬8000個職場響應計畫，未來仍會持續與職安署溝通，鼓勵業主於保護員工的基礎上，做更安全的健康促進。