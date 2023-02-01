嘉義縣新任文化觀光局長徐佩鈴今走馬上任，嘉義縣長翁章梁主持交接布達典禮時指出，延攬徐佩鈴當局長時，大家給他反應、回饋都是正面的，讓他鬆了一口氣「找對人了」，期勉徐佩鈴帶領團隊歸零全力衝刺，徐佩鈴回應，團隊耐操，「我也很耐操」，強調自己行動力十足，又是文化人，會以文化讓嘉義重新被看見。

嘉義縣長翁章梁上午在文化觀光局，主持新任文化觀光局長徐佩鈴就職布達宣誓暨交接典禮。（呂妍庭攝）

前文觀局長許有仁1月中屆齡退休，翁章梁延攬交通部觀光局國旅組專門委員徐佩鈴接任，今布達交接典禮中，縣轄3個風景區管理處代表、縣府主管、鄉鎮市長、地方產業界逾百人到場，翁章梁說，出席者來自各界且眾多，讓他看到大家對觀光文化的關心，也代表徐佩鈴歷任公職交到許多好朋友，期待大家一起為嘉義縣的文化觀光發展努力。

翁章梁說，徐佩鈴經歷豐富，曾任交通部國民旅遊組專門委員，為知名旅遊政策「浪漫台三線」重要推手之一，除有區域首長領導經驗，也策辦許多國內外大型展覽藝文活動，有文化底子和觀光背景，擔任文觀局長職務非常合適，在一定基礎下，相信徐佩鈴可以讓嘉縣觀光文化向上提升。

翁章梁強調，嘉義縣沒有各自獨立的文化局與觀光局，因為兩者緊密相扣，當觀光與地方文化緊密相扣，就能帶動旅客人次，提高商家收入，觀光環境不是靠地方縣府買單，請旅客吃飯就能成功建立，除了舉辦短期活動，應著重在長期的地方特色營造，這才是首要發展方向，所以他上任至今隨時都在關注文觀局，要求提升嘉義旅遊的「質」，而不是「量」的擴展。

嘉義縣新任文化觀光局長徐佩鈴今走馬上任。（呂妍庭攝）

徐佩鈴感謝翁章梁的肯定，讓自己有機會來到北緯23度半北回歸線的嘉義縣服務，這裡將是她的新故鄉，感謝歷任局長的努力，為嘉義縣創造多項優良成績，今後將與產業界、觀光界夥伴建立良好溝通，一同行銷嘉義的美麗，讓嘉義縣不做No.1，但可以成為許多遊客心中的Only one。

翁章梁小內閣年後開新局，除綜合規畫處長由人力發展所長郭凱迪回鍋，徐佩鈴接文觀局長，環保署環境督察總隊南區督察大隊大隊長張輝川接環保局長，昨與媒體圍爐晚宴上，翁章梁宣布新聞行銷處長蕭英成請辭，除遺缺會再物色人選，局處科長也會微調。