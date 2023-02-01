立法院第十屆第七會期展開，台灣民眾黨立法院黨團今（1）日召開記者會，宣誓將針對社會安全、經濟繁榮、環境永續、居住正義、財政紀律五大面向持續監督，並提出優先法案，促進朝野積極審查，為全民福祉加快立法腳步。

總召邱臣遠表示，上會期因藍綠算計，導致《全民共享條例》草案延宕，目前朝野沒有共識，但為了回應民意，應加快嚴審並衡量財政紀律、反對空白授權條款，以照顧弱勢、有效強化經濟與社會韌性為考量，幫助度過今年可能的通膨和不景氣。邱臣遠也正告陳建仁院長，新內閣沒有蜜月期，一交接就必須無縫接軌，處理超徵稅收、勞保年金改革、落實居住正義等工作。

立委賴香伶表示，陳建仁院長2016年擔任國家年金改革委員會召集人，2017年曾提出「年改會勞保年金改革建議方案」，但最後僅「政府每年撥補200億元挹注勞工保險基金」方案落實，最重要的《勞工保險條例》修正草案拖延6年動也不動，當時陳建仁說，將在2023年檢討是否整併勞工退休金，當年的副總統陳建仁如今變成行政院長陳建仁，自然應該盡快提出勞保改革方案。

賴香伶指出，勞保基金2028年破產，勞動部長許銘春卻還對外表示「持續與各界溝通」，完全不願承擔責任，只想甩鍋給下一屆政府；面對《最低工資法》草案「躺政院3年沒出來」，許銘春一樣推託給「勞資沒有共識」，新內閣如果再不拿出改革的魄力，如何給民眾帶來溫暖？

民眾黨團幹事長張其祿表示，平均地權條例三讀後，時任代理部長花敬群馬上背棄對國會的承諾，宣布預售屋禁換約不溯及既往，遭網友與民間團體猛烈批評，內閣改組後花敬群仍回任次長，「是否新內閣在新法上路後會對實踐居住正義不落實、打擊惡性炒房放水？」

立委吳欣盈表示，氣候變遷因應法三讀，確立台灣2050年淨零碳排目標，環保署預計半年內優先提出包含碳盤查、碳費徵收、溫管基金收支辦法等12項子法，面對氣候變遷下的全球變局，需要產業綠色升級的重要誘因，才能協助台灣產業接軌歐盟CBAM等國際規範，提升國際競爭力，未來將持續監督氣候政策的進度與成效。

立委陳琬惠指，台灣物價上漲，經濟部卻只會做圖大內宣；農委會管控雞蛋供給與價格失靈，農業出口也成問題，但經濟部長王美花與農委會主委陳吉仲卻都留任。新會期她將持續關注民生相關議題，為人民福祉發聲。

民眾黨團呼籲，執政黨不能失去在野時的理想與追求，陳建仁內閣還有一年多任期，不能甘於當蔡英文總統的「魁儡內閣」，而是要針苦民所苦，做出讓民眾有感的突破，真正展現溫柔堅韌的一面。