配合2050淨零轉型「資源循環零廢棄」關鍵戰略行動計畫，環保署鼓勵電子產品繳費責任業者朝物料循環再利用方向設計，規劃在電子產品中添加25％以上塑膠再生料的業者，將享有回收清除處理費優惠85折的費率，促使業者製造或輸入相關物料循環的電子產品，落實增加資源循環與二次料經濟效益，若有15％電子產品使用25％再生粒料，估計年減1700噸塑膠使用，而電子產品每公斤塑膠原生料碳排量約為再生料的5倍以上，也將可產生客觀的減碳效益。

環保署表示，此次針對電子電器類電視機、冷暖氣機、洗衣機、電冰箱、電風扇及資訊物品類可攜式電腦、主機、顯示器、印表機、鍵盤等物品，於2023年7月1日試辦2年，只要業者在產品中添加25％以上塑膠再生料，經審查符合條件者，就給予85折的回收清除處理費85折優惠，經試辦2年後將視推動狀況，再提出後續階段鼓勵措施。

環保署盼藉由經濟誘因提高資源有效永續循環利用，減少原生物料的使用，逐步達成2050年資源全循環零廢棄及減碳目標，另既有已實施之環保標章產品則持續享有徵收費率95折的優惠。