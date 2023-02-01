才剛卸任閣揆！驚傳住院手術蔡英文緊急探視 蘇貞昌病況曝光

前行政院長蘇貞昌今日於臉書自爆，在大年初一時因走太快閃到腰，導致這幾天強忍疼痛完成交接典禮，不過已於昨日在台北榮總完成微創手術，目前狀況一切良好。北榮今日則證實，前院長已在昨晚完成手術，由於復原狀況良好，預計今日可出院。

蘇貞昌今在臉書上指出，自己在大年初一到行政院發放紅包給留守同仁與一百多名駐衛警，又到防疫指揮中心一個樓層、一個樓層慰勉值班同仁，由於走太快不小心傷了腰，這幾天忍著疼痛，辦完交接典禮後才前往北榮進行微創手術。

蘇貞昌說，要特別感謝北榮院長陳威明與其團隊高明的醫術，讓他住一晚就迅速恢復，目前已可出院返家，狀況相當良好，總統蔡英文今早也特別前來關心，我也很有精神的告訴他「沒問題」。

北榮表示，蘇貞昌於昨晚因腰部不適前來接受手術治療，手術過程一切順利，復原狀況良好，今天上午總統蔡英文也特別前來探視，除感謝蘇前院長的辛勞，也叮嚀要多加休息。

據了解，蘇貞昌因椎間盤突出問題，在昨晚進行手術，據悉是傷到腰椎第五節與薦椎第一節所致；副總統賴清德去年也因椎間盤突出問題，特別前來北榮治療。