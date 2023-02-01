澎坊免稅商店3號港、澎澄飯店是澎湖知名國際級觀光飯店，位於南海遊客中心對面，交通便利、坐擁絕美港景，曾榮獲網友票選「全台最美飯店TOP20」。（張茂雄攝）

新冠肺炎疫情將澎湖的觀光鎖住了3年，隨著國境開放疫情解封的趨勢，國內免稅商店的龍頭昇恆昌看好澎湖的觀光發展，決定由澎澄飯店、澎坊免稅商店在4日首次擴大聯合徵才活動，希望有興趣到海島工作的青年朋友踴躍報名。

澎坊免稅商店有馬公市區3號港、澎湖機場等據點，長期深耕澎湖已超過十年，澎澄飯店是澎湖知名國際級觀光飯店，位於南海遊客中心對面，交通便利、坐擁絕美港景，飯店空間融入藝術文化設計，與澎坊三號港購物商場連通，同時滿足旅客好住、好看、好吃、好喝、好玩、好買六大需求，曾榮獲網友票選「全台最美飯店TOP20」之一。

昇恆昌集團表示，過去三年受疫情衝擊，全球觀光、飯店、零售業普遍面臨缺工問題，澎澄飯店、澎坊免稅商店看好澎湖今年的觀光，推估旅遊商機將全面回溫，因此積極部署擴大舉辦聯合徵才。

該集團管理部門說明，徵才活動於4日上午10點至下午3點在澎澄飯店一樓玄武廳舉行，澎澄飯店、澎坊免稅商店共有28個工作類別的職缺，預計招募100多位正職員工，飯店房務與餐飲部門對於人才的需求量最大，其中櫃台接待人員開出月薪34000元，房務領班有37000元高薪；澎坊免稅商店開出保障底薪33000元以上的優質條件，希望招攬各方優質好手，更帶動澎湖青年返鄉就業。