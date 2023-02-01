美國海軍也買了兩架XQ-58A「女武神」（Valkyrie）無人戰機

美國空軍公開的照片顯示，一架最新型的XQ-58A「女武神」（Valkyrie）無人戰機去年試飛，凸顯出它不需要任何跑道就能起降。

據《動力》（The Drive）網1月31日報導，在未來的軍事任務中，要是傳統空軍基地基礎設施被毀、受損，或是因其他原因無法使用，不用依賴跑道具有很大的好處。

尾號22-104的「女武神」2022年12月15日從佛州艾格林空軍基地（Eglin Air Force Base）起飛，但直到30日才在網上公開照片。而其中22所代表的，是2022年採購，顯示它才新買不久。不過，目前並不清楚，他們測試的是不是國防承包商奎托斯（戰神，Kratos）去年公開，續航時間更長、飛行高度更高，酬載量也更大的第二批次升級型。

奎托斯官網上說，「女武神」最高能在海平面上45,000英尺（近14,000公尺）處飛行，航程最遠可達3,000 英里（近4830公里），而這要看無人戰機的總重而定。據奎托斯說，「女武神」最重可達6,000磅（約2700公斤）。