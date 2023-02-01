台灣燈會此次燈區場地大，有設置走動式旅遊服務員，會帶著「i」的牌子，方便民眾問路。圖為人員示意圖。（北市觀傳局提供／張芷瑜台北傳真）

台灣燈會今起試營運，除了國父紀念館燈區還在測試，暫不開放，其餘三個燈區都已可參觀，北市觀傳局長陳淑慧表示，此次燈區場地大，有設置走動式旅遊服務員，會帶著「i」的牌子，方便民眾問路，人潮管制部分，每平方米則控制在最多不超過4.5人。

陳淑慧表示，這次燈會睽違23年回歸，受到很多人關注，今日起試營運，除了國父紀念館燈區還在做第三次測試，會到2月5日再點燈外，其餘三個燈區都已開放參觀。

陳淑慧也說，往年燈會是一站式吃到飽的方式，選在空地舉辦，碰到下雨會讓民眾逛起來很麻煩，但今年燈會橫跨五個捷運站以及東區商圈，雨天仍可到室內參觀沈浸式燈飾，或東區的藝術入店裝置，可以躲雨走逛。

陳淑慧說明，燈區標示部分，遇到反應不足都會立即改善，此次使用全區地圖，而不使用分區地圖，則是為了方便外地旅客來台北，可以掌握全區分向，今日中午以前，會將現在位置再標註上去，此次也跟line合作，讓民眾方便看到各地燈區狀況。

陳淑慧表示，這次燈會有18個服務台，13個醫護站，也因為燈區場地大，還設置走動服務，路上有燈會服務員會帶著「i」的牌子，方便民眾詢問，下午5時開始試營運，下午1時就有人員進駐指揮中心，針對人潮管制，每平方米若有2到3人就會預警，最多不超過4.5人，民眾有問題都可打1999反應。

北市交通大隊長陳勇華則表示，在交通管治上，市府路會配合踩街封閉 ，逸仙路則管制六天，鼓勵民眾搭大眾運輸工具來看燈，台鐵也會加開區間車幫忙運輸，行動不便人士，則可免費搭復康巴士。

陳勇華說明，因為展區不易停車，外縣市遊客開車來賞燈，建議可開到南港展覽館停車場、木柵動物園堤外停車場停車，此次燈會也規畫400位警察、義交協助交通管制。