經員警勸說，移工小美才同意到醫院就醫。（台中市烏日警分局提供／馮惠宜台中傳真）

1名24歲印尼籍看護工小美（化名）原本在北部工作，農曆年來台中龍井區遊玩，沒想到突然腹痛不適，向超商借洗手間，竟直接在超商廁所內產下一子，冷冷寒風超商員工怕小男嬰受風寒，向轄區派出所報警請求協助，進而將母子倆送醫，並同步通知社會局協助安置。

台中市政府警察局烏日分局犁份派出所1月28日13時許接獲超商店員報案表示，店內廁所有民眾需要協助，當員警趕赴現場，準備前往廁所時，訝然看見小美神情尤為慌張，懷裡抱著剛出生的小男嬰走出廁所。

由於近日低溫，員警擔心男嬰受凍，趕緊遞上衣物，將小男嬰包裹起來，並安撫小美不安的情緒，初步查看男嬰的生命跡象穩定，趕緊通知119到場欲將母子送醫觀察，但小美擔憂無法負擔醫藥費，不願前往醫院。經員警苦心勸說下，小美終於答應就醫，所幸送醫後母子平安無事，員警同步通報社會局介入關懷安置。

移工小美表示，身處異域的她，在孤立無援的處境，幸遇好心員警即時伸出援手，順利協助就醫，深表感謝，亦對台灣警察表示高度讚賞及認可。