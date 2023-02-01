國道10號嶺口交流道昨（31）日發生一起追撞車禍，一名女駕駛開著白色休旅先是追撞前車，處理完事故後，邊講電話邊開車門時又撞到一旁的保時捷，整個過程全被後方行車記錄器拍下，而女駕駛除了賠償外，恐怕還得吞下一張罰單。

臉書粉專「記者爆料網」日前貼出一段行車紀錄器影片並寫下「三寶無極限！女駕駛釀追撞車禍後開車門再撞保時捷」，只見畫面中，一輛白色休旅車追撞前車，2車停在匝道口，休旅車女駕駛處理完事故後，邊講電話邊準備上車離開時，開車門又撞到一旁紅色保時捷車身，隨後女駕駛似乎想直接離開，遭到保時捷車主攔車。

據了解，這起事故發生在昨（31）日傍晚5時許，施姓女駕駛行經國道10號東向22公里嶺口交流道，與前車發生追撞事故，施女處理完交通事故後欲離去時，開啟車門又不甚擦撞上左側的保時捷車身。警方調查，該起事故無人受傷，駕駛酒測值皆為0。

另外，警方將依照道路交通管理處罰條例第56-1條規定，｢汽車駕駛人臨時停車或停車時，駕駛人或乘客未依規定開啟或關閉車門因而肇事者，處汽車駕駛人新臺幣1200元以上3600百元以下罰鍰」，施女不只得面臨2車的車損賠償，還無奈吞下一張罰單。