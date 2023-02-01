前市議員阮昭雄(左)接僑委會副委員長、前台北市議員梁文傑(中)獲延攬至陸委會擔任副主委、參選嘉義市長失利的前總統府副祕書長李俊俋(右)任勞動部政務次長。(合成圖/中時資料照)

行政院長陳建仁組新內閣團隊，被譏為「敗選者聯盟」。對此，前國民黨立委蔡正元認為，民進黨厲害的點就是只要資源、職位，一定拋出來世代交替，拉拔年輕一代，反觀國民黨，蔡正元直言在用人這方面，不是總把資源給老頭子用，那對國民黨來講將是很大災難和危機。蔡正元表示，不能不佩服民進黨用人之道。

行政院長陳建仁組成新內閣團隊，參選嘉義市長失利的前總統府副祕書長李俊俋任勞動部政務次長；替民進黨征戰新竹縣長落敗的客家部主任周江杰，出任客委會副主委；前台北市議員梁文傑也獲延攬至陸委會擔任副主委；前市議員阮昭雄接僑委會副委員長。

對此，蔡正元昨(31)日在政論節目《大新聞大爆卦》中指出，民進黨厲害的點在於，只要有資源、職位，一定拋出來不斷世代交替，拉拔年輕一代。蔡正元認為，民進黨表面上看來雖是派系分贓、派系共治，但不否認用這種方式栽培民進黨幹部，這些人在下一個十年能為民進黨馳騁沙場，反觀國民黨後繼無人，在地方選舉上只能靠自己去培養人。

蔡正元提及，梁文傑、阮昭雄以及李俊俋等人未來仍有很多用途，若民進黨2024年兵敗，這些人的政治溫度還是保持住。蔡正元舉例，李俊俋沒離開政壇，並擔任勞動部政務次長，可以有很多資源並擴展人脈，回嘉義市仍能召集群眾，且是「權大、錢多、關係好」的勞動部政次身分，4年後嘉義市長黃敏惠不能連任，國民黨找不到人可以跟他選，「不能不佩服民進黨用人之道」。

蔡正元強調，國民黨在用人這方面，要提拔年輕一代，不是把資源給老頭子用，那將對國民黨來講是很大災難、危機。