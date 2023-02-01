南僑自結2022年12月單月稅後盈餘7534.2萬元，年減44.3%，EPS 0.3元，年減44%；全年稅後盈餘5.61億元，EPS 2.26元，年減47.6%。
今年度原物料價格已漸漸回穩，加上消費市場回溫，法人認為，南僑今年獲利可望回升。南僑泰國廠今年將在重慶興建新生產基地，計劃投資4.8億人民幣，將投資冷凍麵糰生產加工工廠、研發及配套用房等生產設備。
南僑(1702)去年受大陸疫情及原物料成本飆高，獲利表現受到影響，不過，今年在消費市場回溫、原物料價格回穩，獲利可望回升，今日股價力守平盤上方。
南僑自結2022年12月單月稅後盈餘7534.2萬元，年減44.3%，EPS 0.3元，年減44%；全年稅後盈餘5.61億元，EPS 2.26元，年減47.6%。
今年度原物料價格已漸漸回穩，加上消費市場回溫，法人認為，南僑今年獲利可望回升。南僑泰國廠今年將在重慶興建新生產基地，計劃投資4.8億人民幣，將投資冷凍麵糰生產加工工廠、研發及配套用房等生產設備。
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