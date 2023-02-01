分析師認為，市場關注的是未來貨幣政策方向，還有美國經濟會是軟著陸還是硬著陸。在1日交易期間，日經可望維持上漲態勢，但漲幅可能會壓縮，因為還是要看聯準會的最新政策利率決議而定。
權值股上漲者居多，迅銷跌0.52%，軟銀漲1.43%，索尼漲0.15%。半導體設備廠商中，東京威力科創漲2.01%，愛德萬測試漲4.35%。日本海運3傑也走高，商船三井漲2.34%，日本郵船漲2.08%，川崎汽船也漲3.41%。
在美股收紅之下，日經指數1日開高後還是走高，早盤結束時，上漲0.18%暫收27,376.22點。同時，日經早盤一度也漲至27,547.67點，創去年12月16日以來新高。東證指數收1,978.65點，也漲0.17%。
分析師認為，市場關注的是未來貨幣政策方向，還有美國經濟會是軟著陸還是硬著陸。在1日交易期間，日經可望維持上漲態勢，但漲幅可能會壓縮，因為還是要看聯準會的最新政策利率決議而定。
權值股上漲者居多，迅銷跌0.52%，軟銀漲1.43%，索尼漲0.15%。半導體設備廠商中，東京威力科創漲2.01%，愛德萬測試漲4.35%。日本海運3傑也走高，商船三井漲2.34%，日本郵船漲2.08%，川崎汽船也漲3.41%。
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