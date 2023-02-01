分析師認為，市場關注的是未來貨幣政策方向，還有美國經濟會是軟著陸還是硬著陸。在1日交易期間，日經可望維持上漲態勢，但漲幅可能會壓縮，因為還是要看聯準會的最新政策利率決議而定。

權值股上漲者居多，迅銷跌0.52%，軟銀漲1.43%，索尼漲0.15%。半導體設備廠商中，東京威力科創漲2.01%，愛德萬測試漲4.35%。日本海運3傑也走高，商船三井漲2.34%，日本郵船漲2.08%，川崎汽船也漲3.41%。