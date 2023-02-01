日本關西地區的淡路島，可說是風景優美的知名人氣觀光地，尤其具豐富的山產海獲，雖然淡路島不若京都、大阪、奈良、神戶等地知名，但事實上淡路島就是一處隱藏觀光勝地，而且根據古事記‧日本書紀的記載，淡路島是日本列島中最早形成的島嶼，可見得淡路島在日本有其重要「地」位！

許多人對淡路島可能陌生，但只要提到雄偉的鳴門海峽，大家即有其記憶及印象，鳴門海峽就位在連結淡路島和四國的大鳴門橋下，其彷彿瀑布般磅礡激烈的海流為世界三大潮流之一，在大潮時的最快流速，可達10.6時浬（約20km/h），為世界第三快潮流。潮流之上的「大鳴門橋」，這座巨大吊橋全長也長達1,629公尺，相當壯觀。而值得一提的是12月至3月，除了能觀看巨大的渦流外，還可以賞成群的海鷗，甚至進行海鷗喂食。

12月至3月，能觀看巨大的渦流外，還可以賞成群的海鷗，甚至進行海鷗喂食。(攝影：洪書瑱)

另外，這幾年「瀨戶內國際藝術祭」在世界上人氣越來越高，也是大家現在常去朝聖的行程之一，而淡路島上也坐擁日本建築大師安藤忠雄設計的「淡路夢舞台」。淡路島距離神戶約1.5小時，距離大阪市中心約2～3小時，可以直接從機場搭巴士前往，如果已經玩遍關西了的話，就非常推薦去這個隱世的島嶼，欣賞不一樣的風景！

在日本最受歡迎的溫泉，淡路島其實也擁有，為數眾多的溫泉，以「南淡路溫泉鄉」和「洲本溫泉」特別知名。遊客住宿可以悠閒地入浴泡湯。另外也有多處提供純泡湯的設施，可讓人享受巡遊溫泉的樂趣。

日本最古老的神社──「伊奘諾神宮」(日本Hallocal提供)

由於在日本的神話中，淡路島是一對男神伊奘諾尊與女神伊奘冉尊所創造出的第一個島嶼，因此島上有很多神社，包括：日本最古老的神社──「伊奘諾神宮」等，許多人將這裡視為祈求財運和姻緣的聖地而前往參拜。同時淡路島也坐擁豐富食材，自古以來便向日本皇室朝廷進貢大量海鮮等優質的食材，所以淡路島被稱作「御食國」。

因氣候溫暖，酪農業十分發達，特別是「淡路的洋蔥」更是知名的農產品牌，來到這裡，香甜鮮美的洋蔥是絕對不能錯過的極品美味！由於這裡的洋蔥為當地特產，也發展出「美味洋蔥湯」調理湯包，可愛風洋蔥造型包裝，放入滾燙熱開水或者使用微波爐加熱即可使用，簡單又奢華的。

在大嗚橋紀念館觀景山丘上的「大洋蒽」巨大模型(攝影：洪書瑱)

在大嗚橋紀念館中就有滿滿的洋蔥，甚至有洋蔥抓娃娃機(攝影：洪書瑱)

具日本代表性的松阪牛和神戶牛，相傳其根源是來自「淡路牛」。淡路島上只挑選精良的母牛來進行計畫性的交配生育，正是保存傳承其優良品質的方法。淡路牛的上等美味和油脂的香氣絕妙融合，可以享受到豐富層次和溫和口感。

「美味洋蔥湯」調理湯包(日本Hallocal提供)

除此之外，由於淡路島因為是一座海島，這裡的海產更是這裡珍饈，以新鮮海鮮所做成的壽司、生魚片、天婦羅等都謂為經典菜餚，其最特別還用海膽鍋，用百顆左右的海膽熬煮成海膽鍋湯底，展現平凡中的奢華感。另外，當地美食還有淡路島牛肉蓋飯、淡路島麵條、鰆魚生魚片蓋飯、生魩仔魚蓋飯、淡路島漢堡等！除此之外，「淡路島餅乾」是使用300年前在淡路島上發現的特有品種「淡路島NARUTO柑橘」以及淡路島海水與海藻所製成的兩款餅乾，口感、大小以及「魔法粉」都使能美味加分。

淡路牛油花非常漂亮(攝影：洪書瑱)

淡路島海鮮相當美味(攝影：洪書瑱)

淡路島海膽鍋(攝影：洪書瑱)