公務人員退撫基金管理委員會今天公布最新基金操作績效，民國111年全年實際收益數為虧損新台幣478.44億元，收益率為負6.73%，也是繼97年虧損860.87億元後，史上第二大虧損。

公務人員退休撫卹基金管理委員會按月公布退撫基金投資績效表、退撫基金運用明細表，以及退撫基金國內委託經營績效統計表等相關統計。

根據公務人員退休撫卹基金管理委員會最新資料，111年截至12月31日的基金運用情形，整體基金收益數虧損478.44億元，期間實際收益率為負6.73%。其中，自行經營的固定收益為135.18億元，期間收益率5.41%；資本利得收益數虧損249.81億元，收益率負18.42%。

委託經營部分，收益數為虧損363.81億元，期間收益率為負11.20%。

退撫基金指出，111年度截至11月底止，台灣10年期公債平均殖利率為1.19%、台灣加權股價指數下跌22.40%、MSCI全球指數下跌18.36%、彭博巴克萊資本全球綜合債券指數下跌16.25%。

這也是退撫基金歷年績效中，繼97年虧損860.87億元、整體收益率負22.33%後，史上第二大的虧損。

另外，退撫基金也公布去年持有前10大國內個股比例，分別為台積電29.27%、鴻海3.92%、台達電2.92%、台塑2.55%、聯發科2.33%、中華電2.48%、日月光投控2.13%、富邦金1.88%、國泰金1.77%、第一金1.74%。

如果與111年6月時比較，台積電仍是最高持股標的，並從29.15%增加為29.27%；南亞、台灣大則遭剔出，新增日月光投控、第一金。