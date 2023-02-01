新北市勞工局3日上午10時至下午2時將在新北市政府6樓大禮堂舉辦就業博覽會，現場邀請今展科技、永豐餘、正淩精密工業、新日興、正隆、燦坤、OSIM、豆府餐飲、食趣國際等56家廠商共襄盛舉，提供超過3000個工作機會，歡迎有求職、轉職需求的民眾參加。

勞工局長陳瑞嘉表示，本次就博會廠商，科技製造業占3成、旅宿餐飲業占2成7、一般服務業及零售量販業占3成4。由於今年1、2月假期長工作天數短，民眾外出消費、用餐機會大增，帶動相關產業用人需求，廠商大舉加碼徵才。由職缺數可知旅宿餐飲業佔3成4達總職缺數3分之1，若再加上一般服務業及零售量販業的民生必需行業，則職缺數佔比高達6成4。

待遇方面物流運輸業的和欣汽車客運徵駕駛月薪55K起，電腦及週邊設備製造業的新日興徵自動化工程師開出45K薪資，旗下有歇腳亭飲品的聯發國際徵店長月薪40K起搶有營運專才的菁英。另外現場兼職職缺約417個，潔之方徵兼職家事服務員開出時薪250元起，若有彈性工作時間需求的民眾，歡迎踴躍來應徵。

勞工局表示，活動現場還設有青年就業服務專區，對於初次尋職、非典型勞動青年及斜槓青年不同類型青年現場提供諮詢管道協助確立職涯方向，增進求職成功率。亦有銀髮、身心障礙者之就業服務專區、履歷健診、職業訓練課程等諮詢服務。

活動詳情請上新北市人力網或電洽就服處免付費專線0800-091-580（您就業、我幫您），將有專人為您服務。