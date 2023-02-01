不等政府四月「發現金」，台灣麥當勞為在農曆年後直接祭出「玉兔迎春優惠券」刺激消費，即日起至3月14日連續42天從早到晚都可用，多重優惠最高現省2869元！除了有消費者最喜愛的大薯、4塊麥克雞塊等產品「加一元多一件」，及蜂蜜系列飲品（紅茶／奶茶）、經典那堤等飲品「買一送一」外，還有101元起、澎拜的「超爽大餐」，雙人份套餐也只要209元起。滿福雙人早餐149元起、早餐套餐「免費升級」美式咖啡，補充新春開工活力。

麥當勞表示，消費者除可於麥當勞餐廳櫃台或得來速窗口，出示紙本「玉兔迎春優惠券」或手機版優惠券，也可透過自助點餐機畫面上的「玉兔迎春優惠專區」，直接選購想要的優惠品項。

麥當勞「玉兔迎春優惠券」亮點包括：

一、美味多1件／消費者最愛的「加一元多一件」， 4塊麥克雞塊、大薯、OERO冰炫風通通有。「買一送一」部分，除有可樂、美式咖啡、經典那堤外，人氣飲品蜂蜜紅茶（冰）、蜂蜜奶茶（冰／熱）通通打五折，買一送一。

二、超爽大餐101元起／「麥香雞+4塊麥克雞塊+小薯+小飲，四件組只要101元；勁辣雞腿堡+4塊麥克雞塊+小薯+勁辣香雞翅（一份兩塊）+小飲，五件組也只要159元，平均六折。

三、雙人共享209元起／大麥克雙享餐249元起，雙主餐+6塊麥克雞塊+中薯+2杯中飲，只要209～289元。人氣主餐大麥克、勁辣雞腿堡、麥香魚、雙層牛肉吉事堡、麥脆雞腿，甚至極選系列蕈菇安格斯牛肉堡通通入列、任君搭配，最多現省105元。

四、滿福雙人早餐149元起／早餐套餐免費升級咖啡，麥當勞早餐最熱銷的人氣產品-豬肉滿福堡系列（豬肉滿福堡／豬肉滿福堡加蛋／無敵豬肉滿福堡加蛋），搭配麥克雞塊、薯餅、飲料組成「滿福雙人早餐」，優惠價149元起、最多下殺5折。

五、首次開設「買咖啡免費送」專區／首設「買咖啡免費送」專區，單點McCaf'經典美式咖啡、中杯經典那堤，就送小薯或蛋捲冰淇淋；不僅現省40元或18元，後者還可趁機嚐試網路流傳的隱藏吃法，享優惠也享樂趣。