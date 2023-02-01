澎湃新聞1日報導，上海市寶山區人民法院（上海寶山法院）近日受理醫保基金詐騙系列案件，與以往此類案件不同的是，這批案件中的投保老年人，從通常的醫保詐騙案件的被害人，變成被告。

上海寶山法院指出，2021年1月至8月，被告王某和李某從30餘名老年人手中以3000至5000元（人民幣，下同）不等價格租借醫保卡，之後李某以在各大醫院看病為由，利用上述醫保卡購買納入醫保範圍的藥品，而後再高價轉賣。

而案件中出借醫保卡的老年人，在明知王某、李某冒用老年人身分，利用他們的醫保卡低價購買藥品高價轉賣獲利的情況下，卻仍然有償提供自己的醫保卡，為王某、李某騙取醫保基金提供幫助，構成詐騙罪的共犯。

截至2022年12月，上海寶山法院共審結該批案件28件，涉及30餘名老年人，根據涉案老年人犯罪情節輕重的不同，判處有期徒刑1年至3年不等，同時宣告緩刑，併科罰金。

案件中的老年人都表示：自己只是將卡借給他們「用用」，反正卡裡的錢也取不出來，不用也是浪費，不如用來換點「零花錢」。但這恰恰說明，他們在出借醫保卡時，是十分清楚王某和李某利用醫保卡套取藥品高價轉賣的動機和行為，因此，這些老年人並不「無辜」。

報導稱，這些老年人出借醫保卡的目的是為了掙錢，出借一次可以掙五六百元，出借次數多的可以獲利上千乃至上萬元。由於法律意識淡薄，對於違法犯罪沒有正確認識，他們不知道自己「想當然爾」的行為，已構成犯罪。

公安機關調查，涉案老年人在出借醫保卡時，已知曉王某和李某會用他們的醫保卡買藥再轉賣，此時仍然出借醫保卡，已經具備大陸《刑法》規定的犯罪故意，該行為侵害了大陸國家的醫保基金制度，構成詐騙罪的從犯。

上海寶山法院表示，本案中絕大部分涉案老人都抱有僥倖心理，認為不會受到法律制裁。然而，對於涉醫保基金詐騙犯罪的打擊力度只會越來越強，違反醫療保險法律法規，必然要承擔相應法律責任。