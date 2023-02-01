潘宛怡10日將在衛武營國家藝術文化中心表演「女人香」大提琴獨奏會。（楊舒婷攝）

潘宛怡10日將在衛武營國家藝術文化中心表演「女人香」大提琴獨奏會。（楊舒婷攝）

在美國研讀的大提琴家潘宛怡，2005年正力拼博士學位時，卻突然重病昏迷，連醫生都認定潘宛怡若能甦醒必是「奇蹟」，潘宛怡發病後，潘爸與潘媽尋求時任高雄縣長楊秋興的幫助，讓潘宛怡回來台灣高雄長庚紀念醫院治療，當時昏迷指數只有3的潘宛怡在「親情與環境」的雙助攻下，從天堂返回人間。10日將在當初恩人楊秋興努力促成的衛武營國家藝術文化中心表演「女人香」大提琴獨奏會。

2005年時，潘宛怡在美國力拼博士學位，某天卻突然恍惚嘔吐，隨後失去意識，當時在美國的醫院二度失去呼吸心跳，連美國的醫生都束手無策，在醫院躺了3個多月病情都未好轉，而在台灣的潘爸、潘媽，也因此心力交瘁。

「當時我連在美國的養護中心都找好了」潘媽直言，當時因為事情來得太突然，自己的身體因為扛不住而出狀況，3個月來沒有飛到美國探望女兒一次，也因為聽了醫生的言論想要放棄；但母女2人卻隔著12249公里的距離「母女連心」，於是潘媽尋求楊秋興的協助，讓潘宛怡回到台灣利用「親情和環境」的治療方式嘗試看看。

潘宛怡回到台灣時，長庚醫院的醫師判定潘宛怡已成為植物人，體重爆瘦到剩24公斤，但潘爸與潘媽仍相信會有醫生口中的「奇蹟」；果然在楊秋興不停的鼓勵下、各個民間團體、社會人士的大力幫助，以及潘宛怡自身的努力下，潘宛怡從天堂返回人間，成功甦醒過來。

出院後潘宛怡努力復健，也從未放棄自己熱愛的大提琴，一弓一弦的從頭練起，由於復健之路漫長，潘宛怡在台灣待了9年後，決定回到美國將當初錯失的博士學位讀完。

回到美國後，潘宛怡從朋友口中聽說自己的家鄉高雄有一座國家藝術中心，想到台灣來演奏看看，而潘宛怡沒想到的是，這間朋友們嚮往的國家藝術中心便是當初恩人楊秋興努力推動的建設。

因此潘宛怡毅然決然地要回到這個最熟悉的地方演出，雖然演出因為疫情延宕兩年之久，但這位從天堂回來的大提琴家依然成功的排除萬難，將在10日演出大提琴獨奏，而她也將用「重生」這首曲目，來演奏她這一生的故事。