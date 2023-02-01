行政院長陳建仁、副行政院長鄭文燦今率新內閣團隊拜會朝野立院黨團，民眾黨團副總召賴香伶直言，過去前院長蘇貞昌高傲強勢，盼陳院長「溫暖堅韌」帶領的團隊尊重國會尊重，黨團立委也紛紛提出對居住正義、分配正義、勞保改革等多項議題的關注；陳建仁則當場承諾，對年輕人的照顧責無旁貸。

民眾黨團總召邱臣遠表示，民眾黨作為負責任在野黨，對於新內閣在年節期間上任，也是給予祝福，盼大家為國家努力，但新任內閣沒有蜜月期，身為在野黨一定會強力監督，身為在野黨還是會先禮後兵，還是會強力監督，希望能在議場上好好過招。

邱臣遠指出，看過去蘇內閣跟立法院互動，呼籲新內閣除了宣傳政策外，要本於事實不要一昧大內宣，還有行政權的傲慢，對於在野黨不尊重，應要耐心溝通，不要常常包裹式、碾壓式的方式推動政策，期許新內閣發揮溫暖堅韌特性，真正做到蔡英文總統稱的「最會溝通的政府」。

賴香伶表示，過去政黨之間有過不愉快的經驗，前院長蘇貞昌高傲強勢，甚至會點名罵一些立委，如果陳院長「溫暖堅韌」，希望帶領的團隊，對於國會尊重、就事論事，盼為國家長遠府會關係與國內好政治風氣，會因為陳院長成為閣揆有新的一頁，這是民眾黨的期盼。

民眾黨五位立委，也分別關心的議題做出建議與呼籲，其中包含普發現金與超徵稅收使用議題、物價上漲、少子化、低薪、居住正義、資通訊安全、綠能、基層公務員薪俸調整等問題。

陳建仁表示，聽到民眾黨關注對年輕人的照顧，他非常感動，也覺得責無旁貸，包括居住正義、房地合一稅改革、平均地權條例、房租津貼等，要解決年輕人的問題是多元的，他自己兩個女兒也常常跟他反應這些問題，要解決低薪問題，過去幾年基本工資皆陸續調升，也希望產業升級，年輕人薪資有望提升。

陳建仁指出，這次疫後特別條例，針對中小企業有缺工問題，也會有就業補貼計畫，讓失業者能回到職場，學貸問題補貼區塊做挹注，希望幫助紓困，會在未來條例審議報告，居住正義會推動社會住宅、房租津貼，讓年輕人住得起、買得起房，結婚、育兒津貼也會再加強果。

陳建仁也強調，勞保年金改革議題，影響1000多萬名以上的勞工，在此次特別條例中也會有部分經費挹注到勞保基金裡，去年勞保虧損較高，主要是因為疫情關係，國際股市下降，會繼續讓勞保永續發展、制度更健全，保障勞工應得權利。