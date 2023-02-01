效力洋基7年的後援好手格林（Chad Green），決定以2年合約加入同為美聯東區的藍鳥，31歲的格林去年季中接受TJ手術（韌帶置換手術），僅出賽14場便宣告報銷，考量到格林術後的恢復狀況，藍鳥在合約當中添加許多關於球團選擇權的條件，是相當創新的一紙合約。

格林具有先發、中繼及救援成功的經驗，近3年才正式定位牛棚出賽，2021年格林出賽67場皆為後援出賽，卻達成單季首度10勝的創舉，6次救援成功也是生涯新高，繳出3.12防禦率是相當夠水準的數據。為了在40人名單中騰出空間，藍鳥選擇將蓋奇（Matt Gage）擺進DFA（指定讓渡名單）。

一般TJ手術康復期為12至18個月，格林今年很有可能無法重回投手丘，藍鳥提供對雙方來說靈活且風險較小的合約，根據隨隊記者戴維迪（Shi Davidi）報導，這份2年850萬美元的合約中，格林今年球季年薪為225萬美元，重點在於藍鳥在2024年有3年2700萬美元的球團選擇權，另含100萬美元激勵獎金，如果藍鳥認為球員成績不如預期而拒絕執行，選擇權則落到了格林身上，他可以選擇是否執行明年賽季625萬美元加上200萬美元的激勵獎金。如果雙方都不願執行這些選擇權，則藍鳥將獲得2年2100萬美元的球團選擇權，格林若不願意接受這些條件，很有可能他已經重拾過往身手，準備進入球員自由市場，則藍鳥可以用均薪更低的2年2100萬美元合約留住他。

不過重點還是在於格林是否能健康地返回賽場上，加入由明星守護神羅馬諾（Jordan Romano）組成的藍鳥牛棚，而格林也是自去年11月從水手交易來史旺森（Erik Swanson）後，藍鳥補進的第2位牛棚好手。