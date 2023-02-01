前台北市議員羅智強表態參選立委，外傳將是台北市大安區，他今天受訪表示，個人選區相關請益跟拜會還在持續進行，他會找時間宣布要參選哪個選區。他也呼籲，2024大選一定要全力支持整合出會贏的人選，不要被挑撥離間。

羅智強表示，台北市長蔣萬安找前立委林奕華、前行政院祕書長李四川擔任副市長是非常有智慧的決定，兩人剛柔並濟。他也提到，他這次要參選立委，希望以連線作戰方式，去幫助、協助及召集志同道合、優秀有戰力的夥伴的夥伴。在2024大選促成政黨輪替、國會革新，自己個人選區相關請益跟拜會還在持續進行，再給他時間，他會找時間宣布要參選哪個選區。

羅智強說，2018年當選的許多議員都有傑出的表現，這是台灣民主的福氣，有這麼多優秀有能力，敢言認真，對公共事務有長期關注的議員，若他們進到國會，才能真正改變。他也提到，未來新國會不管政黨輪替與否，不能是過去國民黨執政的「喬」家大院，也不能是民進黨執政的橡皮圖章，新的國會一定要推動改革法案，台灣現在面臨兩岸、外交、經濟還有貧富差距、社會正義，詐騙集團，立委能做的事情非常多，可以完善好的法規，好的環境，能作福國為民的事情。

羅也說，國會不是單打獨鬥的地方，如果有一群戰力強的，正派有抱負的人進去，可以發揮集體改變的力量，這才是他心心念念的事情。至於要選哪個選區，羅志強則說，再給他時間，不管是對手政黨派出什麼人選，就是君子之爭、政見之爭，現在還沒預設對手。

對於2024年總統大選人選，羅志強也強調，他支持的只有兩條件，第一個是會贏的人，第二就是最強的人。他以自己參選桃園市長為例，自己受過許多委屈、成全別人，因此他也可以理解，很優秀的人沒辦法參選總統的心路歷程，但不要重蹈2020的覆轍，不管怎麼支持，欣賞其他人選，但最後只要整合出會贏的人，希望大家放下成見支持。羅智強強調，他會號召最強連線，號召挺國民黨、在野力量，不要再吵鬧、挑撥離間，因為2024政黨輪替比任何人當選重要。