布林肯（Antony Blinken）預計將於2月5、6日訪問中國，成為2018年以來首位到訪大陸的美國國務卿。《人民日報》今日發表署名文章喊話，中美必須找到正確相處之道，「搞盲目反華是行不通的」，並重申「台灣問題是中國核心利益中的核心」。

中共中央機關報《人民日報》1日發表署名「鐘聲」、題為〈中美必須找到正確相處之道〉的評論文章，開頭引言即說，「中美這麼兩個大國，沒有一些大的原則性共識是不行的。有了原則，才有方向，有了方向，才能妥處分歧、拓展合作。」

文章表示，近年來，美國對華政策始終放不下將中國視為所謂「戰略競爭對手」的執念，導致中美關係始終走不出困局，也給世界和平發展帶來了不穩定因素。「美方應該明白的是，任何時候世界都有競爭，但競爭應該是相互借鑒、你追我趕，共同進步，而不是你輸我贏、你死我活，搞盲目反華是行不通的。」

該評論指，中美不衝突、不對抗、和平共處，這是兩國最基本的共同利益。中美一旦衝突對抗，無論是冷戰、熱戰，還是貿易戰、科技戰，最終將損害中美兩國和世界各國利益。

評論強調，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。」美方應放下圍堵遏制中國的執念，以實際行動落實「不尋求『新冷戰』，不尋求通過強化盟友關係反對中國，不支持『台灣獨立』，也不支持『兩個中國』、『一中一台』，無意同中國發生衝突」。

文章最後指出，中美找到正確相處之道是兩國人民和世界各國人民的共同期待。雙方應本著對歷史、對世界、對人民負責的態度，確立對話而非對抗、雙贏而非零和的交往基調，以實際行動推動中美關係重返健康穩定發展軌道，造福兩國，惠及世界。