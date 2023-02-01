鄭姓男子昨天晚上開車誤闖台中港管制區自撞，自小客車火燒車前港警及消防隊及時救出，並未燒燙傷。（圖／台中港務消防隊提供） 。

鄭姓男子昨天晚上開車誤闖台中港管制區自撞，自小客車火燒車前港警及消防隊及時救出，並未燒燙傷。（圖／台中港務消防隊提供） 。

一名64歲的鄭姓男子，昨天晚上開車闖入台中港管制區，自撞紐澤西護欄，鄭男被救出後自小客車起火燃燒，鄭男全身多處擦挫傷胸痛送醫治療；鄭男昨晚卻趁醫護忙碌時，自行拔除點滴未經醫囑同意自行離院，怪異行徑引起議論。台中港警總隊今天說，鄭男應是單純誤闖引起火燒車，將移請航務單位通知他到案說明。

男子夜闖台中港管制區自撞火燒車 警消救出送醫竟自拔點滴開溜

警方指出，台中港務警察總隊昨晚8時獲報，有民眾開車行駛管制站自動化車道，經警方制止不聽闖入商港管制區，於南橫二路圓環處自撞紐澤西護欄。台中港務警察總隊員警到場後，立即將鄭男拉出車外後，頓時發生火燒車，現場火勢猛烈一度危急。

台中港務消防隊派遣消防車到場滅火，並將鄭姓男子送到梧棲童綜合醫院治療。院方指出，鄭男於晚上8時41分到院，意識清楚，自稱大腿疼痛及胸痛，檢查出他全身多處擦挫傷，他不斷喊胸痛；鄭男治療期間卻於晚間10時許，趁醫護忙碌時自行拔除點滴，未經醫囑同意自行離院。

台中港務警察總隊今天強調，鄭男是外縣市的民眾，昨晚純粹是單純誤闖引起火燒車，並無刑法問題；但因闖越管制區違反行政法，將移請航務單位通知他到案說明。

夜闖台中港管制區自撞火燒車開溜