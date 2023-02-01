徐乃麟開唱粵語歌〈愛情陷阱〉。（艾迪昇傳播提供）

徐乃麟過年期間赴新加坡金沙酒店擔任活動主持人，他在台上除了主持，還暌違7年再開金嗓，又唱又跳開三聲道，一連開唱〈小薇〉、〈愛拚才會贏〉、〈愛情陷阱〉，幽默笑說：「這首〈愛情陷阱〉是我唯一會唱的粵語歌，我出道時就拼命練這首歌，還好那時有好好學，現在還能靠這首歌賺錢。」

徐乃麟多年未公開演唱，上一次演唱還是7年前，在李翊君演唱會擔任嘉賓。這回在新加坡主持，加碼連唱3首歌，讓主辦單位喜出望外，他彩排一次到位，開玩笑稱自己寶刀未老。

正式演出時，他火力全開，唱到嗨處，忘情舞動，台下觀眾激動吶喊聲「乃哥，太帥了、我愛你」不絕於耳，3首歌曲結束，觀眾欲罷不能，接連大喊「安可、安可」，逗得徐乃麟大笑，連忙說：「我今天就是個陪伴主持的，比我會唱的全在後面。」

徐乃麟許多節目在新加坡播出，當地頗有人氣，不少觀眾在活動現場等著和他拍照，他有求必應，樂得當人形立牌，事後他盤算，幾場活動下來，大概跟上千人合照。

活動結束，後台出現驚喜粉絲，原來是林俊傑媽媽喜愛看徐乃麟節目，特意到後台致意，兩人相見歡，留下難得合照，徐乃麟事後開玩笑說：「剛剛應該跟林媽媽建議，下次兒子演唱會可以找我當嘉賓。」

徐乃麟此次新加坡行，特地帶上全家一同出遊，除了女兒、女婿得在台照顧孫子夢果，無法同行之外，小兒子也從美國前來相聚，他欣喜表示：「經過3年的疫情，好久沒有全家一起出遊了，過年期間台灣較冷，新加坡暖和一些，全家一起出國過年，感覺很幸福。」

他特地訂了一家米其林三星的烤鴨餐廳犒賞全家，一同演出的新加坡藝人得知他預定到該家餐廳，無不嘖嘖稱奇，直說連當地人想訂位都得排上好幾個月，徐乃麟開玩笑說：「帶全家出門，總不能太漏氣，當老爸還是很罩的。」