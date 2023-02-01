台股周二ADR跌多漲少，台積電下跌0.40美元或0.43%，日月光下跌0.17美元或2.31%，中華電下跌1.16美元或3.04%，聯電上漲0.21美元或2.65%。雖然權值王ADR走弱，但外資按讚喊價上看700元，台積電(2330)開盤價532元，盤中上漲10元或2.1%，觸及533元，隨後漲福緩坡收斂。周五將召開法說會的聯發科(2454)盤中最高728元、漲幅約1%。封測大廠力成(6239)在周二法說會指出，第一季可望是營運谷底，挑戰逐季上揚，盤中股價強漲4.67%。日月光投控(3711)、聯電(2303)、鴻海(2317)亦呈現小紅走勢，盤中電子股成交比重失守六成，漲幅略收斂。

航運方面，航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)領頭漲，分漲3%、1.5%，貨櫃三雄陽明(2609)獨落寞，長榮(2603)、萬海(2615)守住紅盤。而汽車股裕隆(2201)連漲2天後，周三翻紅再啟漲勢，穩上近33年新高價，車用電子族群的順德(2351)、義隆(2458)漲幅超過4%。

軍工股再度崛起，八貫(1342)開高後直衝上漲停131元鎖死，榮剛(5009)、精剛(1584)、雷虎(8033)等個股均漲幅震天。政府研議室內免戴口罩，激勵解封概念股表現，連鎖餐飲業者王品(2727)股價攻漲停197元衝第一，創21個月新高價，餐飲六角(2732)、美食-KY(2723)、瓦城(2729)、亞洲藏壽司(2754)等股價也全面上攻，飯店股雲品(2748)、晶華(2707)亦漲幅不俗，激勵上市觀光類股指數早盤勁揚2.5%，登上市漲幅之冠。

電子零件、光電、電機等亦漲幅超過1%。然油電燃氣跌幅近2%最殺，紡織、造紙、塑膠、食品也跌幅居前。鋼鐵、金融則漲幅收斂。其中金融股漲跌互見，雙雄富邦金(2881)盤中跌幅近0.5%，國泰金(2882)漲幅約1%。

升息利空預估告一段落，搭配通膨緩解、庫存去化逐漸完成，最差的情況陸續過去，第一金投顧認為，績優股將在利空中築底，拉回皆可布局。不過台股在外資1月30日大買下補漲回年線，指數進入壓力區，短時間內指數空間不大。但中小型個股在指數重回年線的氛圍下且利空逐漸出盡，有望輪流表態。

選股方面，美股費半近期強勢，比特幣也脫離谷底大漲，科技股將是今年重頭戲，電子龍頭、ABF、高價IC設計等將可望輪流表現。此外，大陸解封以及綠能、儲能，以及電動車產業是2023年主流產業，績優股皆可布局。