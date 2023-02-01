搶攻西洋情人節商機，金車Safari Club調酒特別推出期間限定風味「莓好戀檸夢」，主打草莓與檸檬交織的酸甜清新，3％低酒精濃度，加上每瓶僅90大卡，特調出剛剛好的夢幻微醺。金車Safari Club「莓好戀檸夢」以草莓、檸檬、雪花幾何圖案，搭配繽紛洋紅色系作為包裝設計主軸，且更換為較有手握感的寬罐型，呼應飽滿的水果風味，也為寒冷的冬日傳遞浪漫的氛圍感受。金車Safari Club「莓好戀檸夢」每瓶建議售價49元，即日起於各大通路開始陸續販售。

金車Safari Club延續Hard Seltzer清爽系調酒與雙重水果風味的概念，在洋溢愛戀氛圍的西洋情人節，選用香甜草莓、清新檸檬，特調出「莓好戀檸夢」期間限定風味，搭上清爽氣泡及3％低酒精濃度，邀請消費者跟隨微醺氣泡，進入草莓與檸檬共譜的甜蜜美夢。包裝設計上，改以較寬、更有手握感的罐型，透過草莓、檸檬相互搭配，凸顯雙重水果活潑又飽滿的風味表現，細小的圓圈圖案帶出清爽的氣泡感，而散落於罐身的雪花幾何意象更巧妙在洋紅底色的襯托下，賦予冬日專屬的浪漫情調。

金車Safari Club「莓好戀檸夢」目前已於7-11、家樂福、大潤發、愛買搶先上架，全聯福利中心將於2月3日開始販售，全家便利商店和萊爾富於2月8日，OK超商則於2月9日起陸續開賣，建議售價49元，上市期間享新品嘗鮮價（優惠訊息以各大通路為主）。

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