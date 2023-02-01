新北市長侯友宜仍未表態是否參選明年總統大選，中廣董事長趙少康今呼籲侯，不要想太多，現在台灣選民是希望，你想就大膽的出來說我要，不要等到別人黃袍加身來徵召，徵召非常不好；如果一直拖、一直不講，那個氣勢就拖下去了。

趙少康表示，因孫文學校校長張亞中已表態爭取國民黨提名參選總統，國民黨總統提名若要採徵召比較不適合，可能還是用初選比較好，至少有個機制，不辦初選怎麼去挑到底要誰出來選？

趙少康說，侯友宜要就自己出來，國民黨如果辦初選就參加初選，相信侯還是會贏得很好的成績，不要去想等徵召。

趙少康指出，侯友宜這次新北市長連任一役，選舉過程對手林佳龍就一直逼問侯會不會選總統，那時候新北市民就已經知道侯有可能去選總統，選舉結果侯大贏近46萬票顯示新北市民也沒有那麼在乎，甚至希望侯能做更多的事情。

趙少康說，新北市民希望侯友宜為台灣與新北市做更多服務，爭取更大利益，如果侯登高一呼說出來參選總統，獲大家支持，氣勢就是往上，拱到明年1月當選；但若侯遲不表態，氣勢會往下走，「一定是這樣，不能拖的」。