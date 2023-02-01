女星小甜甜與老公宋先生家暴風波鬧得沸沸揚揚，預計近期離婚官司即將開打，不過老公宋先生如今動作頻頻，先是刪光兩人昔日合照，還疑似隔空向她喊話，對此，小甜甜則是曬出女兒與乾爹金剛的合照，完全不甩老公種種行徑。

小甜甜先前遭宋先生痛批「從小沒有父母被遺棄，所以才會變成長大人格的不健全」，讓她難掩怒火反擊：「這句話是莫大的傷害」，還首度以「前夫」稱呼老公，沒想到宋先生近日刪光與小甜甜合照之外，更在限時動態提到「請某人不要再對我身邊任何朋友家人們施壓了喔」，不免讓人聯想到小甜甜先前被爆不滿宋先生友人幫忙發聲，直接找對方高層投訴一事。

小甜甜透露金剛未來要幫女兒開薑母鴨店。（圖／riva0913 IG）

不過對於宋先生種種行徑，小甜甜沒有做出任何反擊，反倒一如往常與網友分享日常，只見她曬出女兒被乾爹金剛抱著逗弄的照片，接著透露金剛允諾以後要開薑母鴨店給女兒，甚至不改幽默性格表示：「冬天穿比基尼賣薑母鴨，整個夏天都可以休息喔」，配合女兒做出吐舌的動作，讓她直呼：「這表情是什麼意思」。

對於夫妻倆的衝突，小甜甜經紀人先前做出回應：「事情發展到現在，已經有太多謠言及不實的資訊，再次重申，這整件事情的起頭，不是我們挑起的，現在能做的就是把這段婚姻關係去處理及面對，目前也已經進入司法程序，不再做任何發言，一切就給司法去處理，感謝大家」。