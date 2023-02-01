一名27歲男子在社群網站看到「高薪現領」求職工作廣告，在前往面試後，對方和他相約在台中高鐵站會面並帶他到公司參觀，未料竟遭詐騙關押長達兩個多月，男子佯裝配合藉機逃脫後報警，經烏日警分局組專案小組展開查緝，也查獲27歲柳姓犯嫌為首詐欺集團分子4人到案，詢後依組織犯罪條例、詐欺、妨害自由等罪，移送偵辦。

高薪領現好誘人 27歲男求職反被囚

台中市烏日警分局表示，去年十月間獲報有受害人在社群網站看到「高薪現領」求職工作廣告，被吸引後前往面試，未料詐騙集團以參觀公司為由，和他相約在烏日高鐵站見面，隨後以專車將他載往北部旅宿關押，先是囚禁施虐逼迫他成為詐騙人頭帳戶，他假意配合，行動受控長達兩個多月，然後趁機逃脫並報警。

烏日警分局獲報後立即組專案小組，透過被害人提供資訊，調閱監視錄影以及通聯紀錄，鎖定柳姓犯嫌涉有重嫌，經佈線跟監終於在日前將柳姓犯嫌為首的詐欺集團分子4人到案，全案詢後依組織犯罪條例、詐欺、妨害自由等罪，移送台灣台中地方檢察署偵辦。烏日警分局將持續溯源追查詐欺集團上手及金錢流向，擴大偵辦，徹底瓦解該詐騙集團。

烏日警分局呼籲，詐騙及人蛇集團，會透過高薪誘因等各種話術誘騙被害人，因此民眾求職千萬要謹慎，確保自身及財產安全，目前全國各警察機關正全力推動清源2.0專案，深入個社會角落，持續清查旅館、民宿、日租套房、社區大樓出租處所、廠房及倉儲等處所，防止民眾遭詐騙集團囚禁並即時發掘犯罪高風險處所。