文化部去年底舉行全國第一屆社區營造頒獎典禮，頒發9個獎項，新北市青年社造團隊「逆風劇團」、「螢火蟲書屋」葉家豪分別獲得青年行動團體獎、社造創新個人獎。（新北市文化局提供）

文化部去年底舉行全國第一屆社區營造頒獎典禮，頒發9個獎項，新北市青年社造團隊「逆風劇團」、「螢火蟲書屋」葉家豪分別獲得青年行動團體獎、社造創新個人獎，新北市文化局長龔雅雯今與社造團體一起在市政會議獻獎，希望拋磚引玉，吸引更多年輕人投入社造。

文化局指出，逆風劇團2015年是由3個年均20歲的青年創立，劇團以特殊境遇的青少年為主，關懷偏離體制和社會航道的中輟中離青少年，透過戲劇展演長期給予陪伴和服務，讓青少年翻轉人生。

逆風劇團團長成瑋盛說，他曾偏離正軌，18歲組團時曾立定志向要輔導中輟生、高關懷少年，這些年也幫助劇團成員，運用自身的人生經歷，設想青少年的興趣，透過戲劇及活動設計，用鼓勵代替責備，幫助孩子找到生命方向和自我價值。

另外，獲得文化部社造創新個人獎的螢火蟲書屋葉家豪，因為有感家鄉垃圾問題日益嚴重，從山林環保著手，打造書屋，並推動閱讀及資源共享的平台，用自身所學返鄉務農，將部分收入投入社區公益，同時達成農業創新、社會企業目標。

龔雅雯說，市府從事社造30年，至今補助超過600個社造團隊，未來將聯合19個局處一起扶植社區和青年，激勵他們的熱情和創意，讓更多人願意投入社造，讓家鄉環境更美好。