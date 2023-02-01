周日（5）就是元宵節，依過往習俗，許多人都會來上一碗象徵「團圓、圓滿」寓意的元宵或湯圓，但吃多了小心可能造成健康負擔！國民健康署表示，4顆甜元宵或5顆鹹湯圓的熱量就相當於一碗白飯，需爬整棟101大樓才能消耗！

元宵節是農曆新年過後第一個「月圓」的日子。古人把農曆一月稱為「元月」，夜晚則稱為「宵」，因此將每年的農曆1月15日定為元宵節。市面上販售的元宵及湯圓都來自於糯米，湯圓為糯米粉與水混合後揉製而成，起初以無餡的紅白小湯圓為主，日後則衍生出包餡湯圓；元宵則是先將內餡分切後，再搖晃沾裹糯米粉，因此外觀會呈現不規則狀。

不論元宵或是湯圓，都隱藏高脂、高糖、高熱量的情形，一不小心攝取過量，可能造成健康負擔。國健署長吳昭軍呼籲，感受元宵節氣氛的同時，品嚐元宵或湯圓請掌握「少量吃、替換吃、聰明吃」的技巧，在美味跟健康之間尋找到一個平衡點。

國健署指出，像是4顆甜元宵或5顆鹹湯圓的熱量就相當於1碗白飯，需慢走（4公里／小時）15小時，或是爬2083階樓梯（相當於整棟101大樓）才能消耗所攝取的熱量；另外，別以為紅白小湯圓的熱量比較低，若攝取20顆小湯圓，也相當於半碗白飯熱量，不可小覷。

不管鹹甜湯圓或元宵，由於熱量高、飽足感較低，一不小心就會攝取過多。吳昭軍建議，一次以「20顆小湯圓」或是「2顆元宵」為限，大約等於半碗白飯的熱量；製作元宵或湯圓所使用的糯米粉為澱粉類，記得要減少白飯的份量，就可以避免攝取過多的碳水化合物。

另外，烹煮上可以多點巧思，降低攝取的熱量。例如無包餡的小湯圓以玫瑰茶、無糖綠茶或無糖豆漿等取代濃糖水，包餡甜湯圓以滾水煮熟後食用，鹹湯圓則建議於湯頭中加入多種膳食纖維，如大白菜、菇類、蘿蔔等蔬菜熬煮，不僅多了蔬菜的甘甜與纖維，也襯托出好味道。

吳昭軍提醒，烹煮及享用元宵或湯圓時，多運用上述技巧，更別忘了把握元宵節相約親朋好友外出健走、賞花燈，藉由散步或運動，促進腸胃蠕動與消化，祝大家元宵節「月圓人不圓」。