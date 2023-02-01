前台北市議員羅智強先前宣布將要參選2024立委選戰，但尚未決定要選哪區，不過地方上已有身穿「大安區立委參選人羅智強」背心的團隊人士現身，據傳羅智強今更將戶籍遷回台北市大安區，被外界解讀為底定投入大安區立委選舉，與他友好的台北市議員徐巧芯今受訪時未透露太多，表示自己先不多說，要先賣個關子。

繼台北市議員徐弘庭、張斯綱、游淑慧陸續表態參選2024立委後，徐巧芯今也正式宣布要參與立委初選，由於羅智強也遷籍至大安區，被問到是否4個人要組成「世代交替連線」？徐巧芯淡笑回應「我想我們很快就會看到，那我就先不多說，讓大家先賣個關子」。

徐巧芯也說，她和張斯綱、游淑慧都是在2018年進到台北市議會，在此之前也在各個階段有很多歷練的時間跟機會，而2018年進到議會的這批年輕人，其實在2022年的選戰裡面，大家都可以看到每一個人的戰力都非常強，所以大家都準備好在2024年一起跟國民黨打這場選戰，幫助國民黨候選人一起下架民進黨。

徐巧芯進一步表示，進到國會以後，也希望用他們的戰力，持續把這八年來的秘密一一解開，比方說疫苗採購合約的秘密、蔡英文總統的政大論文升等秘密，以及媒體採購標案是不是在很多地方有貓膩，跟側翼網軍到底是如何進行，有沒有拿到公帑，這些部分未來都會一個一個在國會把它查出來。