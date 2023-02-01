施羅德投資表示，隨著本次經濟週期結束，我們不該期望看到過去十年的市況會再次重演，新的體制和市場行為正在展開，如果投資人要找到最佳機會並保全投資組合，就需要了解這種新的體制模型。

1.央行將把控制通膨置於經濟成長之上：自全球金融危機以來，央行總是在實質經濟和金融市場出現衰退時，第一時間介入並提供支援；隨著通膨達到約40年來的最高水準、政治壓力上升，這已不是暫時現象，央行該應對通膨。

2.政府將以更積極的財政政策來因應：央行的利率行動將抑制成長，我們預期政府將在稅收和財政支出方面變得更加積極，財政措施可能與央行的行動衝突，並導致不確定性增加，許多國家的民粹主義政治運動都很強勁。

3.新的世界秩序將挑戰全球化：企業正計畫多樣化生產線，並將其遷移至距離製造地較近的地方，我們對美國企業獲利報告的分析，對於「企業回流(返鄉)」的討論明顯增加。

4.企業將投資於科技來因應：為了維持利潤，企業有明確的方式來提高生產力：科技化。

5.因應氣候變遷的行為正在加速中：企業轉型至再生能源將從幾個面向推升結構性通膨，但，如果氣候變遷的威脅成功促使投資人提高對科技解決方案的投資比重，這將有助於降低通膨影響，並改善全球經濟的走向。

施羅德投資全球多元資產投資團隊主管Johanna Kyrklund表示：體制轉型為投資環境帶來嶄新投資需求，高通膨環境意味著我們需要改變對固定收益型產品的看法；我們評估資產的方式會改變；本益比可能降低；體制轉型不僅事關通膨和利率，新的投資主題也將出現；民粹主義政策和政治波動性的上升將使投資人更加關注風險和風險溢酬。