62歲的莊姓男子在30日因未打方向燈號遭到苓雅分局員警盤查，沒想到員警一上前就發現莊男酒氣沖天，員警詢問莊男有無飲酒時，莊男還否認到底，沒想到酒測一吹下去，酒測值竟高達0.74；員警也發現，莊男加上這次酒駕，已經連續3年都酒駕遭逮，因此員警依公共危險罪將莊男送辦，而莊男的後果註定得在牢裡蹲了。

莊男30日行經建軍路、中正一路路口右轉時，因未打方向燈又壓到槽化線，員警上前攔停勸阻，沒想到員警一靠近莊男，就聞到濃濃的酒味，員警詢問莊男「你有喝酒嗎？怎麼有酒味？」莊男還裝傻反問「有嗎？」堅持自己沒有飲酒。

沒想到經員警酒測後，莊男的酒測值竟高達0.74，莊男稱自己是前一天晚上飲酒，認為酒精已退去才會騎車上路，但員警仍將莊男依照公共危險罪送辦。

員警也發現，莊男在2021、2022都有酒駕紀錄，沒想到莊男2023年才剛過完一個月就又再犯酒駕；依照酒駕新法規定，5年內再犯者，不得易科罰金，莊男的後果註定要牢裡蹲著過了。