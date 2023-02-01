正統鹿耳門聖母廟4日將舉辦「迓春牛暨高空花火炸蜂炮」，市長黃偉哲（左三）與聖母廟主委王增榮（右三）今天一起進行啟炮儀式。(曹婷婷攝)

台南正統鹿耳門聖母廟迓春牛、高空煙火、炸蜂炮將於2月4日晚間璀璨登場，今天由台南市長黃偉哲、鹿耳門聖母廟主委王增榮一起點燃迷你蜂炮車，舉行啟炮儀式。廟方預告，今年除了恢復搶春牛，最受矚目的高空煙火秀，將挑戰直徑超過300公尺高空巨型煙火，連市區都看得見。

過去2年，鹿耳門聖母廟因疫情緣故，取消鞭春牛、搶春牛等儀式，今年恢復舉辦。王增榮表示，2月4日當天早上，民眾可體驗市定民俗「春牛」文化，早上進府城參加「迎春禮」，下午回聖母廟欣賞藝陣匯演，傍晚「迓春牛遊行」，入夜後「鞭春贊、搶春牛」，欣賞高空焰火及蜂炮，花火、蜂炮總長超過1小時，精彩可期。

目前夜間煙火已經開始裝設，施放分為5階段，第1階段為啟炮儀式後的環廟焰火，數萬發焰火將「台版紫禁城–聖母廟」圍繞其中；第2階段將施放6門蜂炮；第3階段施放兔年主題高空焰火；第4階段6門蜂炮後，最後由巨型高空花火登場。

黃偉哲表示，正統鹿耳門聖母廟迎春活動已成為享譽全國的宗教活動，對於宗教及文化傳承，非常值得肯定，歡迎所有市民朋友們以及好朋友，不管是南漂北漂，都來聖母廟參加台南的迎春活動，迎接新的一年。

黃偉哲表示，元宵節在台南有兩大盛事南北齊名，北有鹽水蜂炮，南有鹿耳門聖母廟的鞭春牛迎春牛相關活動，還有高空煙火秀，非常感謝廟方努力，特別是鞭春牛習俗已有幾十年歷史，要歸功於正統鹿耳門聖母廟方長久以來的用心與維繫，使傳統文化永續流傳，讓更多市民及下一代了解宗教文化禮俗意義。

廟方也呼籲，花火迎春系列活動詳情及交通管制路線圖已公布在台南正統鹿耳門聖母廟臉書粉絲專頁，4日下午5點，聖母廟周邊將進行交通管制，屆時需憑證通行，若要開車前往的人建議提早出發。另，想參與炸蜂炮及看高空煙火的朋友，務必做好安全防護措施並注意眼睛防護，維護自身安全。