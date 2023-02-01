行政院長陳建仁自中央研究院特聘研究員借調上任，爭議延燒。中研院副院長黃進興稱已6次借調的陳像諸葛亮六出祁山，很有使命感。媒體人趙少康今直言，「中研院副院長笑死我了，說跟諸葛亮一樣六出祁山，你（指陳建仁）差遠了」。

趙少康說，諸葛亮六出祁山、鞠躬盡瘁、死而後已，英勇事蹟在中國歷史上流傳幾千年，陳建仁歷史上會留什麼名？

趙少康也再引前行政院長郝柏村為例，呼籲陳建仁就把中研院特聘研究員辭掉，不要戀棧，否則行政院長怎麼會做得好？沒聽過背水一戰？

趙少康表示，郝柏村當年是一級上將，可終身不退役，一輩子拿一級上將的待遇，在總統府還有辦公室，總統還要諮詢，那個多威風、待遇多好；但郝為了接任行政院長這個全國最高行政首長工作，毅然決然的其他都辭掉，好好來做。

趙少康說，陳建仁原本接任閣揆就算時間可能不長，也是可以盡情發揮、做很多事情，但現在存有過水心態，因為不知道可以做多久，還要留個回中研院的退路，這樣怎麼會做得好？沒聽過背水一戰？