今年清明連假可連休5天，多請2天假就能連休9天，期間又適逢日本、韓國賞櫻季到來，已有不少旅客卡位出發。雄獅旅遊指出，櫻花季日韓旅遊商品詢問度明顯提升，相較農曆春節暴增5至6倍，且團費價格相較農曆春節降幅達至少3成，不少企業奬旅或一般民眾都選在此時出發，預估今年將迎來一波賞櫻旅遊潮大爆發。

雄獅旅遊推薦日本、韓國6大賞櫻秘境，並推出「熊本賞櫻包機」直飛日本九州，參觀震後重新對外開放的熊本城天守閣櫻花絕景。

雄獅表示，日本櫻花美景世界聞名，最具代表的就是河口湖「淺間神社」，賞櫻花林與富士山同框的難得美景；關西除了哲學之道、奈良東大寺外，也可以安排獨「大阪城御座船」，換個角度遊船賞護城河吉野櫻；北陸推薦富山朝日町的「舟川春日四重奏」，可以同時看到雪山與櫻花、鬱金香、油菜花同時綻放的美景，順便再來場櫻花樹下野餐；九州則可到佐賀「松浦鐵道浦之崎站」，是當地人的私藏賞櫻景點。

雄獅推出的「熊本賞櫻包機」，讓旅客參觀因地震重創、2021年始重新對外開放的熊本城天守閣，明信片般的櫻花絕景重現大眾眼前，還能在舞鶴公園的櫻花樹下品嘗熊本熊便當、溫泉飯店內享用長腳蟹吃到飽等。

韓國賞櫻也是一大亮點，位在釜山近郊的「鎮海櫻花」被列為韓國必訪賞櫻景點，每年3、4月還會舉辦世界最大的櫻花節鎮海軍港節，可以欣精彩的文化表演及品嚐特色美食；蔚山「仙岩湖公園」有環湖櫻花美景，欣賞在川流的兩側滿滿的櫻花林；首爾近郊則有長達3公里的「伊甸園櫻花路」，微風吹來時有機會看到夢幻的櫻吹雪美景，義王鐵道自行車種植一整排的環湖櫻花樹，也是必訪的櫻花秘境。

旅遊體驗平台KKday提醒，日本3、4月的櫻花季是傳統旅遊旺季，但日本政府今年1月開始對國民提供國內旅遊補助，各處觀光客熟知的景點住宿一房難求，想趁櫻花季去日本的民眾除要盡早訂房，還要有面對高房價的心理準備。