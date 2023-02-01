吃到不潔的食物或病毒感染而吐下瀉時，該吃些什麼才好？如果你都是以吐司、稀飯、或白饅頭果腹，那可就白白受苦了。因為最新的建議是，腸胃炎的時候，大部份的東西都可以吃。

●只吃白吐司、稀飯，可能營養素不足

馬偕兒童醫院兒童腸胃科主任陳偉燾解釋，當腸胃道因為細菌、或病毒感染造成發炎時，雖然清淡的飲食能減少腸胃道的刺激，但同時也必須注意攝取均衡的營養素，才能幫助腸胃道細胞的修復。吐司、稀飯雖然不易刺激腸胃，但大部份是醣類，缺乏如蛋白質、脂質、維生素等其他營養素。

過去，曾有建議兒童腸胃炎時採取「BRAT原則」，B是指banana（香蕉），R是rice（米飯），A是apple（蘋果），T是toast（吐司）。但近年，這項原則也因為這些食物多屬於高單醣食物、營養不夠均衡，而不再被採用。「這些食物只是因為成分單純，引起胃腸刺激的風險較低，但不代表只能吃這些食物，」陳偉燾說。

●「量」的拿捏才是重點

「什麼都可以吃，但「關鍵是在『量』的控制，」陳偉燾說。因為腸胃道細胞受損時，無法像平時一樣有效率地消化、吸收食物。進食時應以「少量多餐」

的原則，不讓功能減弱的腸胃負荷太大，且能有效消化、吸收食物的營養素。

不過怎樣才算適量，則因人而異。可先從攝取原本食量的四分之一至一半開始嘗試，如果兩、三小時後，沒有出現腹瀉、嘔吐的症狀，再逐漸增加分量。「真的狀況恢復得不錯，吃到有飽足感也不為過，」台大醫院腸胃科主治醫師涂佳宏說，尤其像是病毒引起的腸胃炎，身體需要耗損許多能量來對抗病毒，恢復期間反而容易感到飢餓。

而且，腸胃炎時也不需要特別嚴格地限制油、鹽的使用。因為腹瀉、嘔吐後體內的鉀、鈉離子流失，反而要補充適量的鹽分。而油脂的分解主要是靠胰臟的酵素，腸胃炎反而對油的消化影響不大，因此只要避開如煎炸、麻辣鍋這類高油脂又刺激性強的食物，少油而非無油。

需要注意的是，腸胃炎期間，最好不要喝牛奶與糖分高的飲料。因為腸道發炎在恢復期，腸黏膜炎症反應尚未完全消退，腸道會變得較敏感。而牛奶中的乳糖與飲料中的砂糖、高果糖糖漿等，會刺激這些白血球，進而促進腸道蠕動、加劇腹瀉的狀況，有如暫食性的乳糖不耐症，佳宏解釋。

至於嬰幼兒，也沒有特別的飲食禁忌，陳偉燾醫師說：「只要以前吃過未引起過敏的食物都可以吃，」如果是6個月以下的嬰幼兒，仍繼續喝母乳並少量多餐即可，不需要特別改換無乳糖或低乳糖的配方。

凃佳宏則提醒，不管是成人或兒童，都應多補充水分及電解質，直到尿液顏色看起來清淡的程度，以避免脫水的狀況發生。

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