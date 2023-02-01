有關新聞媒體議價，數位平台與國內新聞業者去年已完成首次對話，數位法律、新聞專業學者今日透露，新的立法院會期，有多位跨黨派立委將提出新聞議價相關草案，也是新聞議價第一次走入立法程序。

國內多名長期關注媒體與平台議價的新聞、法律學者召開記者會，政治大學法律系特聘教授王立達、臺灣科技大學專利研究所副教授陳衍任、中正大學傳播學系教授羅世宏、臺灣大學新聞研究所教授林照真出席。

林照真表示，由王立達草擬的《新聞媒體與數位平臺強制議價法草案》，經聯絡、相互溝通理念後，將委由民進黨不分區立委范雲在新會期提案，立委林楚茵也將提出相關版本；國民黨立委李貴敏則與21世紀基金會合作，要提出一部較為全面性的數位平台治理法案，其中有關新聞議價的章節，也有融入民間版本的新聞媒體議價法。

林照真說，媒體健全發展攸關台灣新聞民主。期待不同黨派的朝野立委，能體認「新聞有價」的前提下，進行政黨合作，讓該法案能在本會期順利成案。

王立達表示，媒體議價草案以促進媒體與數位平台談判為宗旨，會分多階段促進談判協商程序。第一階段是開放性自由協商，花費三個月的時間，得延長一次；沒有成果會進入第二階段調解，數位部要指定至少一名調解人，幫忙雙方達成協議，時間二到四個月；第三階段就會進到強制仲裁，避免談了很久沒有結論，作為讓程序有結果的程序。

王立達說，媒體議價法重點不是在於強制仲裁，而是不希望最後淪為空談。法案會要求提供議價相關資料，像是廣告收入、流量、點擊率、有轉載新聞報導但沒有點入廣告的資料等，讓雙方報價，報價後會選比較合理者，藉由仲裁後確定應該給付金額，同時可以做合理調整，會有明白訂定。而該法案參考澳洲模式立法。

林照真強調，全球媒體都著急等待政府立法，甚至出現生存危機，都希望政府採取積極作法，保障媒體在社會裡完成該有第四權任務。美國、加拿大、英國、澳洲都有訂定新法，保障著作權，台灣媒體相對年輕，新聞自由自解嚴後只有35年，沒辦法保障平等跟大型跨境平台議價，立法是唯一辦法。

林照真說，在立法之前也必須做準備，媒體需要更投入以及站出來。包含小媒體、地方媒體需要整合，有集中力量跟跨國平台對話；此外現在都用公會組織對話，但公會在過去是鬆散的，也沒有面對這麼大議案，要有專責人員協調出來，一起集中推動法案；媒體之間可以組織聯盟進行集體談判。

羅世宏則補充，平台問責導向的強制議價法案可能不是唯一的公共政策選項，而且立法進度和立法後的執行效果上仍有相當程度的不確定性。他建議，我國政府、國會與新聞業也應研商更多拯救新聞業危機的公共政策選項，國外也多有先例以「新聞消費券」、「新聞基金」等用公共預算補貼媒體的方式勵原生新聞產製，健全國內新聞行業發展。