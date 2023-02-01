農曆年前最後一天上班日，國發會就「平均地權條例」修法、淨零轉型等議題召開跨部會會議，並聽取業界建言，今日台灣省不動產開發公會聯合會與大台中、大高雄、嘉義巿、台南巿、雲林縣等縣巿不動產開發公會，共同召開記者會，呼籲新內閣自稱是「溫暖內閣」，就要讓民眾與業者感受到新氣象，不要為打房而打房，殺雞取卵，到無法收拾再想如何改善，已為時已晚。

國發會於1月19日針對「平均地權條例」修法及對營建業融資政策、淨零轉型之淨零建築推動等三大議題特別召開跨部會會議，由國發會主委龔明鑫及內政部次長花敬群共同主持，會中邀集各部會及央行與金管會、營建署、環保署等一同出席，並且也邀請全國十多位中小型建商與會，藉此聽取建言，

不過，台灣省不動產開發公會聯合會理事長黃啟倫表示，這次政府政策形成前有找相關行業溝通，卻不找建商溝通，當要實施才發現有許多細節滯礙難行，但落實上出問題時，也不會找業者溝通改善之道。他強調，「期望日前會議不要淪為政令宣導，或是安撫業界，後續必需要有更積極作為回應我們。」

黃啟倫表示，新的內閣自詡為「溫暖的內閣」，希望政府真正了解業者困境，讓民眾感受到新氣象，不要到無法收拾，那時已為時已晚。

大台中不動產開發公會理事長王至亮表示，中南部公會來台北開記者會，是希望執政團隊聽到業界聲音，他指出，1月份立法院通過「平均地權條例」及「氣候變遷因應法」，都會衝擊房巿，以「氣候變遷因應法」而言，將令鋼筋水泥價格大幅攀升。假若如歐盟每噸碳收取約新台幣2500元的碳稅，一噸鋼的碳稅就超過五千元，以目前市價約兩萬元來說，等於增加兩成以上的售價；而水泥更是增加快三成售價，建築業者及未來整體國家各項建設、都更危老、公益開發、民生建設等都將為此大幅增加營建成本，政府應該盡早廣知民眾並研擬因應對策。

嘉義市不動產開發公會榮譽理事長呂冠衡表示，會中有多位業者針對內政部所推動的「平均地權條例」修法不合理處明確點出相關問題及提出忠肯的建議，如針對限制換約轉售部份：內政部用簽約後「失業」兩個字表示，似乎太狹隘也有失公允，因為如因人民有多重因素而必須不得不，得自願「失業」時，所承購之預售屋或新建成屋不能換約轉售，似乎太不合理，因此特別在會中建議應該要以「簽約後因非自願『因素』等重大事故……」，即把其中的「失業」兩個字改成為「因素」取代，做概括性的涵蓋，以避免強制限制人民對財產的處分權。

苗栗縣不動產開發公會理事長沈林傑表示，讚成政府打炒房，但期望不要打到產業，建議政府應多與業者溝通，充份了解問題癥結點。