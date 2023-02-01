1月28日、29日，中共中央台辦、大陸國務院台辦主任宋濤在廈門瞭解「小三通」部分復航情況。這是宋濤履新中共中央台辦、國務院台辦主任一個月之後，首次出京。《北京青年報》旗下新媒體「政知道」發文指出，除了與中國國民黨前主席洪秀柱的會見，宋濤此行還與現任台灣官員進行了交流，其中有三個細節值得注意。

第一，金門

金門是兩岸之間一個很特殊的地方。它在台灣海峽西部，離台灣島有210公里，西與廈門島遙望，東隔台灣海峽和台中市相望，北與福建泉州晉江市相望，距離福建角嶼僅1.8公里。站在角嶼島的海灘上，對岸就是金門島。

早在五代十國時期，金門一帶就編入了泉州。現在泉州市人民政府的官網介紹上，所轄縣（市、區）中就包括金門，不過標注了待統一。

相近的還不只是地理位置。1月30日正逢農歷正月初九，每年這一天，都有一場盛大的「生日派對」在閩台盛行，被人們稱為「天公生」。今年，廈門朝宗宮與金門料羅順濟宮共同舉行了「廈金同祭天，福澤蔭兩門」祈福活動。在廈門朝宗宮搭建的祭壇前，兩岸通過視頻連線的方式，共同祈禱國泰民安。

第二，「小三通」

中國台灣網的報導顯示，這次赴廈門，陳福海一行是通過「小三通」往返的。三通指兩岸之間通郵、通商與通航，「小三通」則是指2001年金門、馬祖、澎湖與大陸沿海的客運直航。截至2020年2月9日，共運載旅客超過2200萬人次。

但是，2020年2月10日起，民進黨當局以防疫為藉口單方面暫停了「小三通」。這對金門地區影響頗大。從經濟層面來說，金門每年因「小三通」中斷而產生的觀光產值損失約二、三十億元新台幣。這對以觀光為發展主軸的金門影響深遠，許多金門鄉親受到很大衝擊，美妝店、小吃店、租車店、旅宿業的生意都受到了很大影響。

人員往來也增加了時間和金錢成本。此前經「小三通」往返只需300多元人民幣，耗時僅半小時。中斷之後，他們想要去往廈門，繞道台灣轉機就需要花費上萬元，從廈門坐飛機到台北需要一個小時，這還不算從市區到機場花費的時間。

從去年「九合一」選舉當選金門縣長以來，陳福海就一直在為「小三通」復航奔忙。就任當天，他就成立了金門縣政府「小三通復航項目辦公室」，接受民眾到現場辦理搭船意願登記。

在台灣社會各界持續強烈呼籲下，行政院2022年底通過了「金馬地區民眾春節交通專案」，允許在春節前後一個月期間以專案方式申請航班。最終，1月7日起至2月6日，暫停了近三年的兩岸「小三通」客運航線部分恢復通航。

但現階段，「小三通」只能算是部分復航。除了限定航班數量，還僅限金門、馬祖民眾及當地大陸配偶申請，在大陸的廣大台商台胞則被排除在外。

第三，「繼續走，不能停」

據中新社報導，自1月7日部分復航以來，「小三通」客運航線平穩有序運行。截至1月29日，廈門到金門航線46航次運載3000餘人次，福州到馬祖航線10航次運載230餘人次。

1月29日中午，陳福海與鄉親一同搭船返回金門，隨即在水頭碼頭召開記者會，說明赴廈門交流成果。對於部分復航能否恢復為全面復航的問題，陳福海用了「繼續走、不能停」6個字來概括他對「小三通」常態化的期許。

這樣的期許是雙向奔赴，大陸方面也在持續推動「小三通」復航。1月28日、29日，宋濤慰問經「小三通」往返廈金的台胞，走訪廈門台協和台資企業，與在閩台胞台企代表座談，聽取意見建議。

宋濤表示，兩岸同胞對實現正常交流往來的意願強烈，陸方高度重視並已全面做好相關準備。以疫情為藉口阻擋兩岸交流違背民意，不得人心，應盡快全面恢復「小三通」和兩岸民眾正常交流往來。

作為海峽兩岸最省時、最經濟、最便捷的通道之一，20多年來，「小三通」見證了兩岸不斷密切的交流往來。現在，要「繼續走、不能停」的又豈止是「小三通」。

如同宋濤在2023年的新年寄語中所說，要和平、要發展，要交流、要合作，是兩岸同胞的共同心聲，符合兩岸同胞的共同利益。只要兩岸同胞商量著辦，家裡面的事都能得到很好的解決。