張雪如說，寒冬圍爐8年來服務超過1.8萬人，今年預計2月12日舉辦，將席開300桌。（張雪如提供／吳建輝彰化傳真）

張雪如說，今年因為疫情關係募款受阻、但報名人數增加，這次活動所需經費達450萬元，但截至目前為止還有190幾萬的缺口。（張雪如提供／吳建輝彰化傳真）

張雪如說，吃團圓飯對一般家庭來說在平常不過，但對這些人來說就像遙不可及的夢想。（張雪如提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣議員張雪如整合各界善款、愛心資源，年年舉辦寒冬圍爐千人饗宴活動，張雪如說，寒冬圍爐8年來服務超過1.8萬人，今年預計2月12日舉辦，將席開300桌，但因疫情募款受衝擊，仍有190萬元的經費缺口，期盼大家能一起響應。

今年活動整合至由張雪如擔任董事長的快樂天堂基金會下辦理，有30個社福團體、超過500名志工參與服務，將彰化、台中、南投三個縣市的低收入戶、獨居老人、街友齊聚再一起，讓他們感受社會各界的溫暖。

張雪如說，吃團圓飯對一般家庭來說在平常不過，但對這些人來說就像遙不可及的夢想，她自2014年起連續8年，舉辦寒冬圍爐千人饗宴活動，隨著經濟、疫情等因素，辦理的桌數逐年增加，從第1年的150桌，到現在已經300桌坐不下。

張雪如感慨，每年開放登記都湧入大批民眾排隊守候，這次預計席開300桌，但可能超過，這裡就像他們的家一樣，每年期待這樣的盛會，「愛就是在別人身上，看見自己的責任」，這不僅是一餐熱騰騰的飯，還有上百志工、善心人士的愛。

張雪如說，今年因為疫情關係募款受阻、但報名人數增加，這次活動所需經費達450萬元，但截至目前為止還有190幾萬的缺口，會募款到最後一刻，希望大家能夠多多幫忙，讓這些弱勢家庭能夠享用一頓佳餚，感受到社會的關心與愛心。