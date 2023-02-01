農曆新年剛過，許多人會到廟裡拜拜祈求發財金，民俗專家廖美然分享4招如何運用發財金來旺財，包括將存摺影印一份與發財金紅包一起放在錢包內，以及發財金一年後要回土地公廟歸還，就可獲得財神爺的眷顧。

廖美然在電視節目《新聞挖挖哇》指出，今年是閏雙二月，有些人為求慎重會在2月拜兩次土地公，除了農暦2月2日（國曆2月21日）土地公聖誕那天，周六立春（2月4日）也可提前先拜一次；廖美然也透露，自己每年都會向土地公求發財金，只要簡單4招就能改變磁場迎來財富。

【發財金開運4撇步】

1、將求得的發財金紅包與其他發財紅包，全都放在錢包或隨身包包攜帶，象徵把錢留住不易破財。

2、將自己的存摺影印一張與發財金紅包一起放在錢包內，戶頭就會不斷有現金入帳。

3、求得發財金記得一年後要回土地公廟歸還。

4、發財金花掉後，將原本紅包再放入一些金額，並拿去做愛心。